【待望★】 【新品、未開封】タイガー　加湿器　ASY-B300 PA ピンク 加湿器

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ピンク

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水タンク容量/約3.0L

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適用床面積/木造和室〜5畳、

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プレハブ洋室〜8畳（「強」運転時）

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こちらは新品未使用品になります。

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⭐️郵送について

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郵送時の破損トラブルについては、郵送会社様とのご相談となります。またご一報ください。

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⭐️すりかえ防止に、当ショップではシリアルナンバーを控えております。また画像にて詳細コンディション保管しています。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます^^タイガーハイブリッド式加湿器ASY-B300ピンク水タンク容量/約3.0L適用床面積/木造和室〜5畳、プレハブ洋室〜8畳（「強」運転時）こちらは新品未使用品になります。▼ご不明な点がございましたらコメントからお願いします。⭐️郵送についてプチプチ等で梱包して郵送いたします。郵送時の破損トラブルについては、郵送会社様とのご相談となります。またご一報ください。⭐️すりかえ防止に、当ショップではシリアルナンバーを控えております。また画像にて詳細コンディション保管しています。・ご注文頂き次第、即発送いたします。⭐️他にもお買い得な商品がありますのでご覧ください！スピーディー省エネハイブリッド

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