【待望★】 【新品、未開封】タイガー　加湿器　ASY-B300 PA ピンク 加湿器

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【新品、未開封】タイガー 加湿器 ASY-B300 PA ピンク
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水タンク容量/約3.0L
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適用床面積/木造和室〜5畳、
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プレハブ洋室〜8畳（「強」運転時）
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こちらは新品未使用品になります。
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⭐️すりかえ防止に、当ショップではシリアルナンバーを控えております。また画像にて詳細コンディション保管しています。
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