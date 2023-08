ANAYI アナイ

定価 60,480円

アナイらしい上品なダッフルコート。

柔らかい素材で着心地の良いコートです。

定番のダッフルコートは、トレンドに関係なく使えるので、一着持っていると便利だと思います。

色 ネイビー

サイズ36

着丈83㎝

身幅48㎝

肩幅38㎝

袖丈57㎝

誤差はお許しください。

私が見る限り、目立つような傷や汚れはないと思います。 ただし、感じ方には個人差があります。 used品・素人検品ゆえ、少しでも使用感やダメージの見落とし等が気になる方は購入をお控えくださいね。見落とし等がある可能性も含めての価格です。 ご検討よろしくお願い致します。

☆商品の使用感やサイズ感、お色味等についての記載がある場合は、あくまでも主観です。ダメージが目立つ目立たない、使用感が多い少ないなどの感じ方には個人差がある事をご了承くださいませ。また、写真うつりやご覧のモニターによっては、実物とお色味や質感などが少し異なる場合もございます。

☆すべてのお品物は、自宅保管していたもので、検品・梱包作業も素人が行います。完璧をお求めの方や少しの見落としも気になる方は、当方からの購入を固くお控え頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

☆万が一、違う商品が届いた場合や、使用に支障が出るほどの重大な破損がある場合等は、受取評価の前にご連絡くださいませ。ただし、見落としや配送時のシワ等はどうか御容赦ください。またサイズが合わない・イメージしていた物と違う、想像していたよりも使用感があった等、購入者様のご都合での返品返金は承れませんので、ご了承の上ご購入頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。受取評価後の返品返金はお断りさせて頂いておりますので、ご了承頂ける方のみ、お取引をどうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ANAYI アナイメルトンビーバーダッフルコート定価 60,480円アナイらしい上品なダッフルコート。柔らかい素材で着心地の良いコートです。定番のダッフルコートは、トレンドに関係なく使えるので、一着持っていると便利だと思います。色 ネイビーサイズ36着丈83㎝身幅48㎝肩幅38㎝袖丈57㎝誤差はお許しください。私が見る限り、目立つような傷や汚れはないと思います。 ただし、感じ方には個人差があります。 used品・素人検品ゆえ、少しでも使用感やダメージの見落とし等が気になる方は購入をお控えくださいね。見落とし等がある可能性も含めての価格です。 ご検討よろしくお願い致します。 ☆商品の使用感やサイズ感、お色味等についての記載がある場合は、あくまでも主観です。ダメージが目立つ目立たない、使用感が多い少ないなどの感じ方には個人差がある事をご了承くださいませ。また、写真うつりやご覧のモニターによっては、実物とお色味や質感などが少し異なる場合もございます。 ☆すべてのお品物は、自宅保管していたもので、検品・梱包作業も素人が行います。完璧をお求めの方や少しの見落としも気になる方は、当方からの購入を固くお控え頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。 ☆万が一、違う商品が届いた場合や、使用に支障が出るほどの重大な破損がある場合等は、受取評価の前にご連絡くださいませ。ただし、見落としや配送時のシワ等はどうか御容赦ください。またサイズが合わない・イメージしていた物と違う、想像していたよりも使用感があった等、購入者様のご都合での返品返金は承れませんので、ご了承の上ご購入頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。受取評価後の返品返金はお断りさせて頂いておりますので、ご了承頂ける方のみ、お取引をどうぞ宜しくお願い致します。

