マルニ 地中海 キャスター付 アームチェア①

張地 合皮製

キャスター付

サイズ 幅58センチ 奥行56センチ 高さ85センチ 座高約44センチ(多少誤差がある場合があります)

※同じモデルのチェアを別に1脚出品しております。

【発送について】

送料無料(出品者負担)です。

梱包・発送たのメル便を予定しております。

どうぞよろしくお願いいたします。

アームチェア

ラウンジチェア

イージーチェア

キャスターチェア

ソファ

マルニ木工

maruni

地中海

ベルサイユ

グレース

猫脚

ロココ

鋲

1シーター

1人掛け

1P

肘掛け椅子

シングルソファ

チェア

椅子

イス

いす

アンティーク

ビンテージ

特徴···アームレストあり、キャスターあり

テイスト···洋風

主な素材···木

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 やや傷や汚れあり

