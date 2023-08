ご覧いただきありがとうございます

【洗練】ナイキ ナイロンジャケット 90s 白タグ ロゴ刺繍 スウォッシュ 美品



▼商品説明

▼サイズL相当

肩幅 cm

身幅 56cm

着丈 73cm

袖丈(襟元から袖先まで) 78cm

▼素材

写真に記載

▼カラー

グレー

▼状態

▼お値段について

全商品送料込みです。

多少のお値引きなら可能ですのでコメントください。

値下げなしの購入可能。まとめ買いされる方はさらにお値引きしますのでコメントください

▼他の商品(タッチすると他の商品が見れます)

#Only_ナイロンジャケット

▼商品の発送について

商品のサイズによって配送方法を変更する場合があります。

▼購入経路

リサイクルショップまたは古着屋にて購入。

もし、正規品でない場合100%返品返金対応しますので安心してご購入ください♪

サイズが合わない、イメージと違ったなどの返品はお断り致します。

採寸も多少の誤差がございますのでご理解の程お願いします

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

