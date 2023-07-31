超話題新作 PC-98DO+ NEC 2台 PC-8801MA2 PC-9801-26K搭載 デスクトップ型PC

★NEC PC-98DO+ 2台 FM音源 PC-9801-26K搭載 PC-8801MA2相当/プラス/9801/386SX

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■メーカー：NEC 日本電気

【最終値下げ】OMEN 25L

■型番： PC-98DO＋

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※PC-8801MA2相当/PC-9801は386SX相当

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【商品概要】

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レトロが好きでかなり前に入手した物ですが、終活につきお譲り致します。出品に際し、簡易メンテ/動作確認しました。

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【メンテ内容/状態】

i7-9700k メモリ32G PC win11pro ゲーミングPCにも

・ 外装清掃、本体内部清掃(エアコンプレッサーによる埃除去)

☆shima様専用 6画面PC

・ クリーニングディスクでのFDDヘッドクリーニング

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【動作確認】

ジャンクゲーミングパソコン

1台目(写真下) ディップSW蓋なし

ゲーミングPC 本体 Core i7-7700/SSD/GTX1050Ti

通電してランプ点灯、「ピポ」音するが、画面表示しない。

デスクトップ パソコン PC

・ 通電OK

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・ リセットボタン：OK

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・ 98モード：画面表示が黄色(DO独自の症例)

PCケース パーツ まとめ売り

・ 88モード：表示OK

Mac mini Late 2012 MD387J/A

・ FDD 1,2：読込OK (Xanaduにて動作確認)

SONY 24型 VAIO Lシリーズ Core i7/16GB/1TB

・ 本体音声出力/ボリューム操作：OK

iMac 2011 Mid 27inch ジャンク

・ キーボード端子：OK

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・ リセットボタン：OK

ゲーミングPC 7600x rtx 3090(4070ti可能)@ichi様専用

・ キーボード入力：メインキーOK

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【DELL】Precision T3600/E5-2660/24GB【訳有】

その他,未確認。清掃してかなり綺麗になりましたが、外装は傷、焼けあります。今となっては動作品FDD、トランスなどだけでも入手難です。パーツ取りやお直ししてご利用下さい。

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※動作確認に使用したゲーム/モニター/モニターケーブルは付きません。

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【発送方法】

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クロネコ(160予定)

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※梱包はプチプチor適当な段ボールを使用します

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【注意事項】

ゲーミングPC/Core-i7/MEM16GB/HDD2TB/OS無

質問などあれば事前にお願いします.他サイトでも出品しています.古い物です.すり替え防止も含め、3Nでお願いします

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商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

★NEC PC-98DO+ 2台 FM音源 PC-9801-26K搭載 PC-8801MA2相当/プラス/9801/386SX■メーカー：NEC 日本電気■型番： PC-98DO＋※PC-8801MA2相当/PC-9801は386SX相当【商品概要】レトロが好きでかなり前に入手した物ですが、終活につきお譲り致します。出品に際し、簡易メンテ/動作確認しました。【メンテ内容/状態】・ 外装清掃、本体内部清掃(エアコンプレッサーによる埃除去)・ クリーニングディスクでのFDDヘッドクリーニング【動作確認】1台目(写真下) ディップSW蓋なし通電してランプ点灯、「ピポ」音するが、画面表示しない。・ 通電OK・ リセットボタン：OK2台目(写真上)・ 通電：OK・ RGB端子からモニター出力：OK・ 98モード：画面表示が黄色(DO独自の症例)・ 88モード：表示OK・ FDD 1,2：読込OK (Xanaduにて動作確認)・ 本体音声出力/ボリューム操作：OK・ キーボード端子：OK・ リセットボタン：OK・ キーボード入力：メインキーOKその他,未確認。清掃してかなり綺麗になりましたが、外装は傷、焼けあります。今となっては動作品FDD、トランスなどだけでも入手難です。パーツ取りやお直ししてご利用下さい。【付属品】キーボード※動作確認に使用したゲーム/モニター/モニターケーブルは付きません。【発送方法】クロネコ(160予定)※梱包はプチプチor適当な段ボールを使用します【注意事項】質問などあれば事前にお願いします.他サイトでも出品しています.古い物です.すり替え防止も含め、3Nでお願いします#PC-98#DO+#9801#8801#MA2#NEC#FM音源#PC-9801-26K#プラス#+

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