【名入れ無料】 バトルトード バトルマニアック スーパーファミコン　SFC 家庭用ゲームソフト

※発送日に関しては、お支払い後から2日後とさせて頂いておりますので、ご理解下さいますよう、お願いいたします

※値下げ交渉不可

箱、説明書付属です

手持ちの本体にて起動及び動作確認

行っております

経年劣化によるダメージと全体的に使用感あり

※写真参照

セーブがあるゲームの場合、電池残量などは不明の為、保証は出来ませんので、その点は、ご了承下さい

中古品となりますので、十分ご理解の上、購入よろしくお願いいたします

素人保管になりますので、完全美品をお求めの方は、ご遠慮頂けますようお願いいたします

「バトルトード インバトルマニアック スーパーファミコン」

#ゲーム #アクション #スーパーファミコン #Other

商品の情報 ブランド スーパーファミコン 商品の状態 傷や汚れあり

