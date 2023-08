大人の上質 00's XXL NIRVANA Tシャツ ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品名】

From the Muddy Banks of the Wishkah

【カラー】

・ネイビー

【サイズ】

・2XL XL

・肩幅 64cm

・身幅 67cm

・着丈 73cm

【商品説明】

・00's NIRVANA ヴィンテージ Tシャツ。

・ 1996年リリース ライブアルバム『From the Muddy Banks of the Wishkah』のアルバムジャケットでも使われたメンバーのフォトプリント。

・消えかかっていますが、2000年代コピーライト入り。

・オーバーサイズに着用できる2XLサイズ。

・このTシャツは小さいサイズが多く、大きいサイズは希少です。

・お探しの方に是非。

【状態】

・多少の着用感がございます。

・首裏に小穴あり。

・バック左裾に少しステッチほつれあり。

・古着の為、ご了承お願いいたします。

【ご案内】

・24時間 『即購入、コメント』OKです。

・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。

・こだわりの古着を出品しています。

【 出品中 → #NEVERMIND_Instock 】

Travis Scott KANYE WEST FEAR OF GOD Jerry Lorenzo NIRVANA Kurt Cobain

Slipknot MARILYN MANSON Red Hot Chili Peppers Guns N' Roses pearl jam metallica foo fighters alice in chains led zeppelin green day radiohead バンド ロック バンT

HIPHOP ヒップホップ RAP TEE ラップ SNOOP DOGG 2PAC BIGGE SADE TLC ICE CUBE DMX WU TANG DAZ DILLINGER EMINEM ヴィンテージ 古着 LIQUID BLUE リキッドブルー Michael Jacksonマイケルジャクソン PRINCE プリンス Tシャツ スウェット ツアー プロモ アルバム

【商品名】・00's NIRVANA ヴィンテージ Tシャツニルヴァーナ ニルバーナ Kurt Cobain カートコバーン ヴィンテージ 古着 ロック バンド グランジFrom the Muddy Banks of the Wishkah【カラー】・ネイビー【サイズ】・2XL XL・肩幅 64cm・身幅 67cm・着丈 73cm【商品説明】・00's NIRVANA ヴィンテージ Tシャツ。・ 1996年リリース ライブアルバム『From the Muddy Banks of the Wishkah』のアルバムジャケットでも使われたメンバーのフォトプリント。・消えかかっていますが、2000年代コピーライト入り。・オーバーサイズに着用できる2XLサイズ。・このTシャツは小さいサイズが多く、大きいサイズは希少です。・お探しの方に是非。【状態】・多少の着用感がございます。・首裏に小穴あり。・バック左裾に少しステッチほつれあり。・古着の為、ご了承お願いいたします。【ご案内】・24時間 『即購入、コメント』OKです。・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。・こだわりの古着を出品しています。【 出品中 → #NEVERMIND_Instock 】Travis Scott KANYE WEST FEAR OF GOD Jerry Lorenzo NIRVANA Kurt CobainSlipknot MARILYN MANSON Red Hot Chili Peppers Guns N' Roses pearl jam metallica foo fighters alice in chains led zeppelin green day radiohead バンド ロック バンTHIPHOP ヒップホップ RAP TEE ラップ SNOOP DOGG 2PAC BIGGE SADE TLC ICE CUBE DMX WU TANG DAZ DILLINGER EMINEM ヴィンテージ 古着 LIQUID BLUE リキッドブルー Michael Jacksonマイケルジャクソン PRINCE プリンス Tシャツ スウェット ツアー プロモ アルバムカラー···ブルー

