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最旬ダウン ヒューマンメイド半袖Ｔシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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数ある中からご覧頂きありがとうございます。ヒューマンメイド半袖Ｔシャツ５月に原宿店で購入しました。撮影の際に袋から出しました。写真８枚めのマグネットをお付け致します。未使用品ですが、完璧をお求めの方や細かい点を気にされる方は購入をお控え下さいませ。

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヒューマンメード
商品の状態未使用に近い

最旬ダウン ヒューマンメイド半袖Ｔシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

16分钟前

最旬ダウン ヒューマンメイド半袖Ｔシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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