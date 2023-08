昨年末に販売された木村文乃さんが販売したパーカーです。

ユーチューブで木村文乃さんが紹介しています。

全体が白色で黒色の紐がついています。

首元の2310(ふみにすと)の文字は刺繍になっていて木村文乃さんもこだわったそうです。

慌てて購入したためサイズを間違えました。

Lサイズを追加購入しましたのでMサイズは不要となりました。

木村文乃さんファンの方は是非購入下さい。

購入サイトではどのサイズも全て売り切れています。

手書き風のメッセージカードも同封されています。

カラー...ホワイト

サイズ…M

未開封の為、刺繍の写真やサイズはサイトのスクショを載せています。

#木村文乃

#2310

#ふみにすと

#YouTube

#きむらふみの

#刺繍

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

