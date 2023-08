割引クーポン x IKEA VIRGIL コラボ時計　MARKERAD ABLOH 掛時計/柱時計

当アプリにて、発売当時に購入しましたが、未開封、新品未使用で暗所保管にて今に至ります。

断捨離中の為、出品させて頂きます。神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。

2019年発売。「IKEA(イケア)」と、OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH(オフホワイト c/o ヴァージルアブロー)を手がけるカリスマデザイナー「Virgil Abloh(ヴァージル アブロー)」によるコラボコレクション“MARKERAD(マルケラッド)”

“TEMPORARY” ウォールクロック

カラー/ ホワイト

【サイズ】

奥行き: 6 cm

直径: 42 cm

電池は別売り(単3形電池1本)

デザインセッションで自然発生的に出来上がった、作動音が気にならない静かなクオーツ時計。

MARKERAD/マルケラッドは、はじめての一人暮らしで、自分を最大限に引き出すことができるコレクション。ミレニアル世代をターゲットに開発されました。 今回のコレクションでは、ミニマリストデザインとヴァ―ジルの代名詞ともいわれる”引用符”が取り入れられ、各アイテムにアイロニーとユーモアを注入しています。手に入るのは、座る場所、寝る場所、仕事する場所、モノをしまう場所。日常的に使うものをアートもしくはデザインアイコンとして表現している。

「どのアイテムも誇らしさを感じられるものであってほしいし、それをみんなが手にする最大の理由が”デザインがいいから”であってほしいですね。僕のつくるものにはいつも裏のメッセージがあります。ちょっとしたアイロニーと、人間的なつながり」 ―ヴァ―ジル・アブロー

#IKEA

#イケア

#virgilabroh

#Virgil

#ヴァージルアブロー

#オフホワイト

#markerad

#マルケラッド

#ウォールクロック

商品の情報 ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

