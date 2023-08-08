小物などお買い得な福袋 CHIARINI GIANNI ショルダーバッグ ジャンニキャリーニ 2way ショルダーバッグ

BUYMAで購入、日本未入荷
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▽参考定価 40.000円
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▽カラー···ベージュ
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リポーター(オーダー品)
▽状態
ショルダーバッグ・ボディバッグ
2回ほど使用
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目立ったキズ、汚れなく全体的に綺麗です。
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・あくまで中古品ということにご理解の程、宜しくお願い致します。
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▽付属品
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取り外し付きショルダー
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商品の情報
|ブランド
|ジャンニキャリーニ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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BUYMAで購入、日本未入荷▽参考定価 40.000円▽カラー···ベージュ▽状態2回ほど使用目立ったキズ、汚れなく全体的に綺麗です。・あくまで中古品ということにご理解の程、宜しくお願い致します。▽付属品取り外し付きショルダー#GIANNICHIARINI #ジャンニキャリーニ#2wayバッグ #ワンショルダーバッグ#ハンドバッグ #トートバッグ#シュリンクレザー #シボ革
商品の情報
|ブランド
|ジャンニキャリーニ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし