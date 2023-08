【美品】TATRAS タトラス ORATA オラータ 22年 ボンバージャケット MA-1

・ミリタリーデザインのMA-1ダウンジャケット

・ダウンステッチが表に出ていない仕様

・サイズ感は少し大きめにデザインし、ミリタリーライクなディテールを追加

・軽さのあるナイロン生地のデザイン

原産国: ポーランド

素材: 表地:ナイロン100%

裏地:ナイロン100%

中綿:ダウン90% フェザー10%

リブ:毛95%、ナイロン4%、ポリウレタン1%

品番: MTSE22A4838-D

サイズ 03(Lサイズ)

着丈65(襟下から)

身幅62

肩幅48

袖丈66

定価110,000円

●状態

左のサイド裾側に火の粉が当たったような穴があります。

2ミリくらいの目立たない穴で、場所もサイドなのでわかりにくいかと思います。

他はほとんど使用感少なくとてもきれいです。

●取り扱いブランド

UNIQLO(ユニクロ) GU(ジーユー) NIKE(ナイキ) adidas(アディダス) stussy(ステューシー) bape (エイプ) goodenogh (グッドイナフ) the north face(ノースフェイス) paul smith(ポールスミス) tomy Hilfiger(トミーヒルフィガー) com de garcon(コムデギャルソン) BURBERRY(バーバリー )

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードなし

季節感...春, 秋, 冬

管理番号 : 8A

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タトラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】TATRAS タトラス ORATA オラータ 22年 ボンバージャケット MA-1・ミリタリーデザインのMA-1ダウンジャケット・ダウンステッチが表に出ていない仕様・サイズ感は少し大きめにデザインし、ミリタリーライクなディテールを追加・軽さのあるナイロン生地のデザイン原産国: ポーランド素材: 表地:ナイロン100%裏地:ナイロン100%中綿:ダウン90% フェザー10%リブ:毛95%、ナイロン4%、ポリウレタン1%品番: MTSE22A4838-Dサイズ 03(Lサイズ)着丈65(襟下から)身幅62肩幅48袖丈66定価110,000円●状態左のサイド裾側に火の粉が当たったような穴があります。2ミリくらいの目立たない穴で、場所もサイドなのでわかりにくいかと思います。他はほとんど使用感少なくとてもきれいです。●取り扱いブランドUNIQLO(ユニクロ) GU(ジーユー) NIKE(ナイキ) adidas(アディダス) stussy(ステューシー) bape (エイプ) goodenogh (グッドイナフ) the north face(ノースフェイス) paul smith(ポールスミス) tomy Hilfiger(トミーヒルフィガー) com de garcon(コムデギャルソン) BURBERRY(バーバリー )カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...ナイロンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし季節感...春, 秋, 冬管理番号 : 8A

