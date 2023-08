1893年に発行されたストランドマガジンの原書です。

Astrance Livre de Cuisine フランス料理本



【新品】i-D : Wink and Smile!

130年ほど前に発行された本ですから色あせ、変色、折れ、匂い、劣化などがあります。

オックスフォードリーディングツリー ORT1-13 358冊 マイヤペン対応



FAKK2 / Simon Bisley サイモン・ビズレー

古書にご理解ある方の購入をお願い致します。

noanoa☆様 おまとめ専用ページ



1893年 シャーロック ホームズ 原書 ストランドマガジン 合本 最後の事件

ストランドマガジンは月刊誌ですが、6ヶ月分を1冊にまとめた「合本」を毎年発行しています。

希少 H.R. GIGER TAROT タロット エイリアン ギーガー



★モニカ・ベルッチ 写真集【MONICA BELLUCCI】洋書

この本は、1893年7月号~12月号の合本です。

男性アート写真集 / UNCENSORED



ドルチェ&ガッバーナ 20周年記念 写真集「Dolce & Gabbana」

この本には下記5点のホームズ小説が収録されています。

CRAIG ELLWOOD:ESTHER McCOY 1997/1/1

海軍条約文書事件は前編と後編に分かれています。

✿A✿ 様 ご確認用



【希少】ALEX GREYアレックスグレイ 画集 ハードカバー ケース付き

P22~ 背中の曲がった男

歌い継ぎたい日本の名曲、パート2セット

P128~ 入院患者

100 Years of Architectural Drawing

P296~ ギリシャ語通訳

HERMAN MILLER 4冊セット販売 バラ売り不可

P392~ 海軍条約文書事件(前編)

The Last Whole Eartn Catalog ホールアースカタログ

P459~ 海軍条約文書事件(後編)

【お買い得 まとめ売り】英語絵本 翻訳絵本

P559~ 最後の事件

Herzog & de Meuron



【入手困難】Looking Good 【修道女】

ページを開けばそこは19世紀末のロンドン。

謎の円盤UFO 設定資料集「UFO Technical Manual」

まるでホームズとワトソンの会話が聞こえてくるようです。

「100 years of Harley‐Davidson 日本語版」



ギュスターヴ・ドレ最高傑作の挿画本です 十字軍物語 大型木版画 100点揃い

シドニー・パジェットの挿絵も本当に素晴らしく、ホームズ、ワトソン、モリアーティ教授など、この本には象徴的な挿絵がたくさん登場します。

インテリア 写真集「L’utopie du tout plastique」仏語



【古本】ポーセリン 洋書 3冊セット

挿絵を眺めているだけでもホームズの世界を旅している気持ちになれる、まさに秋の夜長にふさわしい一冊ですね。

YVES THURIES イブ チェリエス フランス料理本 デザート



ハリー クラーク 挿画本 『ポオ怪奇小説集 』1933年カラー8点 白黒24点

値下げの予定はありませんので値下げ交渉はご遠慮ください。

【超貴重】 Andy Warhol's Exposures

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

1893年に発行されたストランドマガジンの原書です。130年ほど前に発行された本ですから色あせ、変色、折れ、匂い、劣化などがあります。古書にご理解ある方の購入をお願い致します。ストランドマガジンは月刊誌ですが、6ヶ月分を1冊にまとめた「合本」を毎年発行しています。この本は、1893年7月号~12月号の合本です。この本には下記5点のホームズ小説が収録されています。海軍条約文書事件は前編と後編に分かれています。P22~ 背中の曲がった男P128~ 入院患者P296~ ギリシャ語通訳P392~ 海軍条約文書事件(前編)P459~ 海軍条約文書事件(後編)P559~ 最後の事件ページを開けばそこは19世紀末のロンドン。まるでホームズとワトソンの会話が聞こえてくるようです。シドニー・パジェットの挿絵も本当に素晴らしく、ホームズ、ワトソン、モリアーティ教授など、この本には象徴的な挿絵がたくさん登場します。挿絵を眺めているだけでもホームズの世界を旅している気持ちになれる、まさに秋の夜長にふさわしい一冊ですね。値下げの予定はありませんので値下げ交渉はご遠慮ください。よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

バイエルン国王ルートヴィヒ2世日記バスキア 画集、作品集Astrance Livre de Cuisine フランス料理本【新品】i-D : Wink and Smile!オックスフォードリーディングツリー ORT1-13 358冊 マイヤペン対応FAKK2 / Simon Bisley サイモン・ビズレーnoanoa☆様 おまとめ専用ページ1893年 シャーロック ホームズ 原書 ストランドマガジン 合本 最後の事件希少 H.R. GIGER TAROT タロット エイリアン ギーガー★モニカ・ベルッチ 写真集【MONICA BELLUCCI】洋書