モヘアカーディガン XS ジオメトリック

2000s archive

DRIES VAN NOTEN

ドリスヴァンノッテン

アルパカニットボーダーカーディガン

好配色 オレンジ×ネイビー

▼特記

ドリスらしい発色の良い綺麗な色味のオレンジ×ネイビーで構成されたボーダーニットカーディガン。

ボーダーのピッチも太過ぎず細過ぎずで、

非常に汎用性の高いデザインになります。

高級素材のアルパカが38%も採用されており、

肌触りの滑らかな高級感のある一着。

状態やサイズバランスも良いため長く着用いただけるかと思います。

size (cm)

肩幅46

身幅54

着丈72

袖丈66

※着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。

※平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。

状態

目立つ傷や汚れ等なく非常に綺麗な状態です

購入後そのまま着用いただけます

issey miyake

イッセイミヤケ

pleats please

プリーツプリーズ

HOMME PLISSE

comme des gar、çon

コムデギャルソン

comme des garçon homme plus

コムデギャルソンオムプリュス

yohji yamamoto

ヨウジヤマモト

vintage

ビンテージ

designers

デザイナーズ

archive

アーカイブ

ライカ期

イングランド製

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

