ご覧頂き、ありがとうございます。 S466

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇`*)

お気に入りの1枚を探してみてくださいね!

・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

チュオン

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると

嬉しいです。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

他にも人気ブランドの古着を多数出品していきます。

アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・カーハート・ステューシーなど

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋TR

✅商品情報

●ブランド

シュプリーム

●サイズ表記

●サイズ実寸(単位:cm)

平置き採寸

着丈:76

身幅:59

肩幅:48

袖丈:24.5

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

●カラー

ネイビー / 紺

●素材

綿

●状態

USED

数回使用の古着ですが、大きな傷や汚れ等なく

まだまだご着用頂けます(*^^*)

当店は、基本的にホームクリーニングをしたものを出品・販売しております(*'▽')

●購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋TR

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き、ありがとうございます。 S466☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇`*)お気に入りの1枚を探してみてくださいね!・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。他にも人気ブランドの古着を多数出品していきます。アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・カーハート・ステューシーなど ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋TR✅商品情報●ブランドシュプリーム●サイズ表記Lサイズ●サイズ実寸(単位:cm)平置き採寸着丈:76身幅:59肩幅:48袖丈:24.5※多少の誤差は、ご容赦下さい。●カラーネイビー / 紺●素材綿●状態USED数回使用の古着ですが、大きな傷や汚れ等なくまだまだご着用頂けます(*^^*)当店は、基本的にホームクリーニングをしたものを出品・販売しております(*'▽')●購入元ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。 ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋TR

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

