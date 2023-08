□状態

こちらの商品はBランクです 。

【S】新品、未使用品 美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

※状態は、私個人の基準です 。

※あくまで古着という事をご理解下さい。

※あくまで 古着 (ヴィンテージ品) ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問してご納得の上ご購入ください。

※古着 (ヴィンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入お願いします。

※神経質な方のご購入はお控え下さい。

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さい。

□サイズ

着用感

サイズ表記

S

実寸平置き

着丈:約92.5cm

(後ろ側襟元から裾まで計測)

身幅:約44cm

(脇下から脇下)

肩幅:約36cm

(肩から肩を直線で計測)

袖丈:約60cm

(肩から袖先)

※着用感は独自基準による参考サイズです

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さい。

※正式なサイズについては公式ホームページなどご参考にご確認ください。

□アイテム:

コート

□ブランド:

□色:

□生産国:

□生地:

□柄:

□年代:

□特徴:

□ご案内:

カラー···グレー

着丈···ロング

柄・デザイン···その他

素材···ツイード

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド デニムアンドサプライラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

