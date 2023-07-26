【当店限定販売】 Air jordan1 OG TRACK RED US11 29センチ スニーカー

【商品名】 NIKE ナイキ エアジョーダン1 レトロハイOG TRACK RED US11 29センチ

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【状態】数回短時間のみ着用の美品。個人情報切り取りした納品書、変え紐お付けします

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【購入場所】snkrs

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29cmはスニダンなどでも高騰しております。中々ここまでのコンディションの物は出て来ないかと思いますので、ご検討ください。

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※何かご不明点があればお気軽に質問頂いて購入をお願い致します

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※商品は迅速丁寧に発送させて頂きます。落札者様も迅速に受取連絡をして頂けると助かります。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品名】 NIKE ナイキ エアジョーダン1 レトロハイOG TRACK RED US11 29センチ【状態】数回短時間のみ着用の美品。個人情報切り取りした納品書、変え紐お付けします【購入場所】snkrs29cmはスニダンなどでも高騰しております。中々ここまでのコンディションの物は出て来ないかと思いますので、ご検討ください。※何かご不明点があればお気軽に質問頂いて購入をお願い致します※商品は迅速丁寧に発送させて頂きます。落札者様も迅速に受取連絡をして頂けると助かります。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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