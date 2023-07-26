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【当店限定販売】 Air jordan1 OG TRACK RED US11 29センチ スニーカー

商品の説明

【商品名】 NIKE ナイキ エアジョーダン1 レトロハイOG TRACK RED US11 29センチ
NIKE AIRJORDAN2RETROSE

NIKE ナイキ Terminator ターミネーター ハイ
【状態】数回短時間のみ着用の美品。個人情報切り取りした納品書、変え紐お付けします
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aj1 バーシティレッド
【購入場所】snkrs
エアジョーダン1 MID 黒 赤 白 25cm

NIKE JA1 28.5cm "Hunger" DR8786-401
29cmはスニダンなどでも高騰しております。中々ここまでのコンディションの物は出て来ないかと思いますので、ご検討ください。
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※何かご不明点があればお気軽に質問頂いて購入をお願い致します
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525367-400 NIKE ACG OKWAHN Ⅱナイキ オクワン 2
※商品は迅速丁寧に発送させて頂きます。落札者様も迅速に受取連絡をして頂けると助かります。

VANS VAULT × STUSSY バンズ ヴォルト × ステューシー

商品の情報

商品のサイズ29cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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【商品名】 NIKE ナイキ エアジョーダン1 レトロハイOG TRACK RED US11 29センチ【状態】数回短時間のみ着用の美品。個人情報切り取りした納品書、変え紐お付けします【購入場所】snkrs29cmはスニダンなどでも高騰しております。中々ここまでのコンディションの物は出て来ないかと思いますので、ご検討ください。※何かご不明点があればお気軽に質問頂いて購入をお願い致します※商品は迅速丁寧に発送させて頂きます。落札者様も迅速に受取連絡をして頂けると助かります。

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商品のサイズ29cm
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【当店限定販売】 Air jordan1 OG TRACK RED US11 29センチ スニーカー

44分钟前

【当店限定販売】 Air jordan1 OG TRACK RED US11 29センチ スニーカー

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5/3 9:00 販売開始 ナイキ エア ジョーダン 1 “TRACK RED & YELLOW

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