お知らせ ログイン 会員登録 出品
【第1位獲得！】 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

☆プロフィール欄必読でお願いします☆
モトリー・クルー バンドTee 90年代 USA製 L ビンテージ

JIMI HENDRIX ジミヘン バンド Tシャツ　トラビス・スコット着用
私が1980〜90年代に購入しコレクションしてきたヴィンテージNIKEを多数出品させていただきますので、オールドナイキにご興味ある方は是非ご検討くださいませ。
HUMAN MADE girls don't cry T-shirt サイズS

未開封 supreme tonal box logo tee Navy 23ss
当時、原宿のオッシュマンズで購入した
【人気Lサイズ】シュプリーム☆ワンポイントロゴ　ボーダー　半袖Tシャツ　入手困難
90年代 NIKE 白タグ フットボール シャツ サッカー ジャージ ウェア Tシャツ USA 製 ナイキ
nine様グッチ　GUCCI Tシャツ

Supreme 23SS The North Face Tシャツ
新品未使用 デッドストック品
24時間以内発送 完売品 希少 黒S TNF Metallic Logo Tee
紙タグ付き
Vivienne westwood MAN オーブBIG Tシャツ
1994年のアメリカ ワールドカップの時に購入した希少USA製
激レアAEROSMITH DODGE Tシャツ サイズXL ヴィンテージ

超レア 90年代初期 エイプ APE ヴィンテージTシャツ oneita
●サイズ：タグ表記 Mサイズ
PIQUE SURF TEE Polar Skate Co. Mサイズ Tシャツ
Mサイズ表記ですが実寸だとLぐらいだと思われます
D SQUARED2　D2 Maple Leaf Cool Tシャツ
肩幅 50cm
入手困難 ポロ ラグビー POLO RUGBY ワッペン Tシャツ Mサイズ
身幅 56cm
90's PORN STAR ポルノスター オールドスケート Tシャツ
着丈 71cm
新品RAF SIMONS ラフシモンズ オーバーサイズTシャツ M 2023SS
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
Everyone border ボーダーTシャツ

WTAPSダブルタップス　HELLWEEKグラフィックTシャツ
●コンディション：
専用です。ARTS&SCIENCE Relax Big T-Shirt 2 白
新品未使用のデッドストック品です。見落としあるかもしれませんがご了承ください。30年近く経過しているビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。

タコマフジレコード グレートムタ 引退記念 Tシャツ XL アイスグレー

商品の情報

商品のサイズL
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

【美品】胸元 ワンポイント刺繍 人気デザイン 最高デザイン 即完売

限定コムデギャルソンオーバーサイズ半袖tシャツ

古着　ヴィンテージ　ディズニー　希少レア　ヴィランズ

cvtvlist Tシャツ
☆プロフィール欄必読でお願いします☆私が1980〜90年代に購入しコレクションしてきたヴィンテージNIKEを多数出品させていただきますので、オールドナイキにご興味ある方は是非ご検討くださいませ。当時、原宿のオッシュマンズで購入した 90年代 NIKE 白タグ フットボール シャツ サッカー ジャージ ウェア Tシャツ USA 製 ナイキ新品未使用 デッドストック品紙タグ付き1994年のアメリカ ワールドカップの時に購入した希少USA製●サイズ：タグ表記 MサイズMサイズ表記ですが実寸だとLぐらいだと思われます肩幅 50cm身幅 56cm着丈 71cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●コンディション：新品未使用のデッドストック品です。見落としあるかもしれませんがご了承ください。30年近く経過しているビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。

商品の情報

商品のサイズL
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

【第1位獲得！】 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

18分钟前

【第1位獲得！】 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥30,000 ¥17,100

(税込) 送料込み
2
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

3f68a6f56

 1737

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

3f68a6f56
【第1位獲得！】 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 【第1位獲得！】 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old

夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old


夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old

夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old


夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old

夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old


夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old

夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old


夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old

夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old


夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old

夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old


夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old

夜空 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【第1位獲得！】 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
© www.inba.net, Inc.