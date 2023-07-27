【第1位獲得！】 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

☆プロフィール欄必読でお願いします☆
モトリー・クルー バンドTee 90年代 USA製 L ビンテージ
JIMI HENDRIX ジミヘン バンド Tシャツ トラビス・スコット着用
私が1980〜90年代に購入しコレクションしてきたヴィンテージNIKEを多数出品させていただきますので、オールドナイキにご興味ある方は是非ご検討くださいませ。
HUMAN MADE girls don't cry T-shirt サイズS
未開封 supreme tonal box logo tee Navy 23ss
当時、原宿のオッシュマンズで購入した
【人気Lサイズ】シュプリーム☆ワンポイントロゴ ボーダー 半袖Tシャツ 入手困難
90年代 NIKE 白タグ フットボール シャツ サッカー ジャージ ウェア Tシャツ USA 製 ナイキ
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Supreme 23SS The North Face Tシャツ
新品未使用 デッドストック品
24時間以内発送 完売品 希少 黒S TNF Metallic Logo Tee
紙タグ付き
Vivienne westwood MAN オーブBIG Tシャツ
1994年のアメリカ ワールドカップの時に購入した希少USA製
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●サイズ：タグ表記 Mサイズ
PIQUE SURF TEE Polar Skate Co. Mサイズ Tシャツ
Mサイズ表記ですが実寸だとLぐらいだと思われます
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肩幅 50cm
入手困難 ポロ ラグビー POLO RUGBY ワッペン Tシャツ Mサイズ
身幅 56cm
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着丈 71cm
新品RAF SIMONS ラフシモンズ オーバーサイズTシャツ M 2023SS
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
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●コンディション：
専用です。ARTS&SCIENCE Relax Big T-Shirt 2 白
新品未使用のデッドストック品です。見落としあるかもしれませんがご了承ください。30年近く経過しているビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
【美品】胸元 ワンポイント刺繍 人気デザイン 最高デザイン 即完売
限定コムデギャルソンオーバーサイズ半袖tシャツ
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☆プロフィール欄必読でお願いします☆私が1980〜90年代に購入しコレクションしてきたヴィンテージNIKEを多数出品させていただきますので、オールドナイキにご興味ある方は是非ご検討くださいませ。当時、原宿のオッシュマンズで購入した 90年代 NIKE 白タグ フットボール シャツ サッカー ジャージ ウェア Tシャツ USA 製 ナイキ新品未使用 デッドストック品紙タグ付き1994年のアメリカ ワールドカップの時に購入した希少USA製●サイズ：タグ表記 MサイズMサイズ表記ですが実寸だとLぐらいだと思われます肩幅 50cm身幅 56cm着丈 71cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●コンディション：新品未使用のデッドストック品です。見落としあるかもしれませんがご了承ください。30年近く経過しているビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用