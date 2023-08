【第1位獲得！】 90s NIKE ホワイト タグ フットボール シャツ USA製 ナイキ old Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

☆プロフィール欄必読でお願いします☆

モトリー・クルー バンドTee 90年代 USA製 L ビンテージ



JIMI HENDRIX ジミヘン バンド Tシャツ トラビス・スコット着用

私が1980〜90年代に購入しコレクションしてきたヴィンテージNIKEを多数出品させていただきますので、オールドナイキにご興味ある方は是非ご検討くださいませ。

HUMAN MADE girls don't cry T-shirt サイズS



未開封 supreme tonal box logo tee Navy 23ss

当時、原宿のオッシュマンズで購入した

【人気Lサイズ】シュプリーム☆ワンポイントロゴ ボーダー 半袖Tシャツ 入手困難

90年代 NIKE 白タグ フットボール シャツ サッカー ジャージ ウェア Tシャツ USA 製 ナイキ

nine様グッチ GUCCI Tシャツ



Supreme 23SS The North Face Tシャツ

新品未使用 デッドストック品

24時間以内発送 完売品 希少 黒S TNF Metallic Logo Tee

紙タグ付き

Vivienne westwood MAN オーブBIG Tシャツ

1994年のアメリカ ワールドカップの時に購入した希少USA製

激レアAEROSMITH DODGE Tシャツ サイズXL ヴィンテージ



超レア 90年代初期 エイプ APE ヴィンテージTシャツ oneita

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

PIQUE SURF TEE Polar Skate Co. Mサイズ Tシャツ

Mサイズ表記ですが実寸だとLぐらいだと思われます

D SQUARED2 D2 Maple Leaf Cool Tシャツ

肩幅 50cm

入手困難 ポロ ラグビー POLO RUGBY ワッペン Tシャツ Mサイズ

身幅 56cm

90's PORN STAR ポルノスター オールドスケート Tシャツ

着丈 71cm

新品RAF SIMONS ラフシモンズ オーバーサイズTシャツ M 2023SS

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

Everyone border ボーダーTシャツ



WTAPSダブルタップス HELLWEEKグラフィックTシャツ

●コンディション:

専用です。ARTS&SCIENCE Relax Big T-Shirt 2 白

新品未使用のデッドストック品です。見落としあるかもしれませんがご了承ください。30年近く経過しているビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

☆プロフィール欄必読でお願いします☆私が1980〜90年代に購入しコレクションしてきたヴィンテージNIKEを多数出品させていただきますので、オールドナイキにご興味ある方は是非ご検討くださいませ。当時、原宿のオッシュマンズで購入した 90年代 NIKE 白タグ フットボール シャツ サッカー ジャージ ウェア Tシャツ USA 製 ナイキ新品未使用 デッドストック品紙タグ付き1994年のアメリカ ワールドカップの時に購入した希少USA製●サイズ:タグ表記 MサイズMサイズ表記ですが実寸だとLぐらいだと思われます肩幅 50cm身幅 56cm着丈 71cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●コンディション:新品未使用のデッドストック品です。見落としあるかもしれませんがご了承ください。30年近く経過しているビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

タコマフジレコード グレートムタ 引退記念 Tシャツ XL アイスグレー【美品】胸元 ワンポイント刺繍 人気デザイン 最高デザイン 即完売限定コムデギャルソンオーバーサイズ半袖tシャツ古着 ヴィンテージ ディズニー 希少レア ヴィランズcvtvlist Tシャツ