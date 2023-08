オシャレさんいらっしゃいませ^ ^

閲覧いただきありがとうございます!

即購入、お値引き交渉welcomeです♪♪

誠心誠意ご対応させていただきます(^^)

◯◯円購入希望とコメントしていただけると対応しやすいです!

↓↓

#古着屋LIEN_取扱商品

※トラブル防止のため、

プロフィール一読お願いいたします。

● お得な【フォロー割】も

ご用意させていただいております^^

①SHOPをフォローする

②【フォロー割】とコメントする

2001〜5000円 →200円引

5001〜10000円 →400円引

10001〜15000円 →800円引

15001〜 →1600円引

———◆商品詳細◆———

○ポイント

・レトロボタン

・ポケット多め

・腰にドローコード

・センス良いレザーです

・カーコート

#古着屋LIEN_レザー

○カラー/柄

黒 ブラック/裏地総柄

○表記サイズ

LL(XL)

※生産国やメーカーでサイズ感が

異なります。実寸サイズを必ず

ご確認ください。

○実寸サイズ【平置き】(cm)

肩幅ー55

身幅ー61

袖丈ー42(身幅〜袖)

着丈ー86

※素人採寸のため誤差はご了承ください。

○コンディション

・状態良好

・多少の使用感ありますが、

古着の味として感じていただます。

まだまだたくさんご着用いただけます。

※ 使用感は人によって差があります。

気になる所は質問していただき、

ご納得の上ご購入ください。

○素材(%)

表地:シープレザー

裏地ナイロン,アセテート

中綿:ポリエステル

———————————

#古着屋LIEN_レザー

#古着屋LIEN_取扱商品

No.5250800

当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着、古着男子や古着女子向けの商品を多数取り扱っております。最近では90s後期-00sのファッション、Y2Kにハマる古着も取扱い始めております。メンズサイズが多くオーバーサイズ、ゆるダボで着用いただけます。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オシャレさんいらっしゃいませ^ ^閲覧いただきありがとうございます!即購入、お値引き交渉welcomeです♪♪誠心誠意ご対応させていただきます(^^)◯◯円購入希望とコメントしていただけると対応しやすいです! ↓↓ #古着屋LIEN_取扱商品※トラブル防止のため、 プロフィール一読お願いいたします。 ● お得な【フォロー割】も ご用意させていただいております^^ ①SHOPをフォローする②【フォロー割】とコメントする2001〜5000円 →200円引5001〜10000円 →400円引10001〜15000円 →800円引15001〜 →1600円引———◆商品詳細◆———○ポイント・レトロボタン・ポケット多め・腰にドローコード・センス良いレザーです・カーコート #古着屋LIEN_レザー○カラー/柄黒 ブラック/裏地総柄○表記サイズLL(XL)※生産国やメーカーでサイズ感が 異なります。実寸サイズを必ず ご確認ください。○実寸サイズ【平置き】(cm)肩幅ー55身幅ー61袖丈ー42(身幅〜袖)着丈ー86※素人採寸のため誤差はご了承ください。○コンディション・状態良好・多少の使用感ありますが、 古着の味として感じていただます。 まだまだたくさんご着用いただけます。※ 使用感は人によって差があります。 気になる所は質問していただき、 ご納得の上ご購入ください。○素材(%)表地:シープレザー裏地ナイロン,アセテート中綿:ポリエステル———————————#古着屋LIEN_レザー#古着屋LIEN_取扱商品No.5250800当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着、古着男子や古着女子向けの商品を多数取り扱っております。最近では90s後期-00sのファッション、Y2Kにハマる古着も取扱い始めております。メンズサイズが多くオーバーサイズ、ゆるダボで着用いただけます。

