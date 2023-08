2022最新のスタイル ★コウテイ★雑誌抽プレ 直筆サイン入りチェキ(当選書、雑誌付)！ タレント/お笑い芸人

レア★コウテイ★THE LIVE PRESS 抽プレ直筆サイン入チェキ お譲ります。

解散したコウテイの直筆サイン入りチェキなので貴重だと思います。

吉本興業110周年記念ムックのTHE LIVE PRESSにて1名にプレゼントされた直筆サイン入チェキになります。

チェキは初めから袋に入っていて直接手で触れてませんので、こちらの指紋などは付いてませんが、極端に状態を気にされる方は購入をご遠慮下さい。

当選通知書、掲載雑誌も一緒に発送致します。

画像はややぼやけて写ってますが実際ははっきり写ってます。

発送はチェキは硬質ケースに入れて雑誌はプチプチ梱包して当選通知書とらくらくメルカリ便にて発送致します。

即購入可能ですがすぐに支払い出来て、到着日に受け取り評価出来る方のみ購入下さい。

購入意思のないいいねはいりません。

ではよろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

レア★コウテイ★THE LIVE PRESS 抽プレ直筆サイン入チェキ お譲ります。解散したコウテイの直筆サイン入りチェキなので貴重だと思います。吉本興業110周年記念ムックのTHE LIVE PRESSにて1名にプレゼントされた直筆サイン入チェキになります。チェキは初めから袋に入っていて直接手で触れてませんので、こちらの指紋などは付いてませんが、極端に状態を気にされる方は購入をご遠慮下さい。当選通知書、掲載雑誌も一緒に発送致します。画像はややぼやけて写ってますが実際ははっきり写ってます。発送はチェキは硬質ケースに入れて雑誌はプチプチ梱包して当選通知書とらくらくメルカリ便にて発送致します。即購入可能ですがすぐに支払い出来て、到着日に受け取り評価出来る方のみ購入下さい。購入意思のないいいねはいりません。ではよろしくお願い致します。

