「定価:24000+税」

新品未使用です Sサイズ

男性用ですがSサイズですので

女性用としてもご活用頂けます

当方もフェニックスのDRY VENT使ってますが、確かに雨天でも濡れず、ムレも抑え、肌に貼り付く感じがありません

素材...ポリエステル

機能...透湿

シーズン...オールシーズン

■説明

phenix独自開発の通気性+透湿防水性ストレッチ素材「DRY VENT-s®(ドライ ベント-エス®)」を採用し、前立ての止水ファスナーにはブランドアイコンである鮮やかな「ETHNO TAPE(エスノ テープ)」をプリントすることで、機能性はもちろん山や自然のなかで映える1枚。

●素材には、独自開発の通気性+透湿防水性ストレッチ素材「DRY VENT-s®(ドライ ベント_エス)」を採用。耐水性に優れたポリウレタン超微多孔膜が、衣服内を常にドライに保つ。2WAYストレッチで腕曲げなどの動きもノーストレス。

●耐水圧は20,000mm以上を誇り、暴風雨レベルの雨をも完璧にガード。

●フルシームシーリング(完全防水仕様)。

●フロントファスナーには、phenixのアイコンである「ETHNO TAPE」をプリントしたアクアガードファスナーを採用。

《ETHNO TAPEとは》

「ETHNO TAPE」は、ETHNO=民族、TAPE=帯の意味を持ちます。

「大自然」、そして「多種多様な民族」「動物」「植物」などこの世界に存在する万物と、それらの長きにわたる密接で強い繋がりや関係性、時の流れを極彩色のテープで表現しています。

●フード、左袖、背面肩部にはオーロラ再帰反射のロゴマークを配置。

●脇下にベンチレーションを配置し、ウェア内にこもった熱を瞬時に排出。

●袖部分は布目を縦方向に伸びるように配置することで、腕曲げ時のストレスを軽減し、運動性を向上させます。

#MAMMUT

#MILLET

#MARMOT

#THENORTHFACE

#MOUNTAINHARDWEAR

#montbell

#Patagonia

#アークテリクス

#Finetrack

商品の情報 ブランド フェニックス 商品の状態 新品、未使用

