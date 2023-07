特価ブランド MASTER STONES HYBRID XL PANTS ワークパンツ/カーゴパンツ

STONES MASTER HYBRID PANTS

ストーンマスター ハイブリッドパンツ

⬜︎価格

22,000円

⬜︎カラー

チャコール グレー

⬜︎サイズ

XL

ウエスト: 88-92

股上:24.5cm 股下:71cm

もも周り:78cm 裾幅:20.5cm

⬜︎商品の状態

外出で数回着用しました。

特にダメージはなく

未使用に近い状態です。

#アウトドア

#ノースフェイス

#パタゴニア

#モンベル

#グラミチ

#AHH

#nautica

#arcteryx

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グラミチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

