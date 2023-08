JUNYA WATANABE MAN ダウンジャケット/ダウンベスト メンズ ジュンヤワタナベマン

WB-J102

国内販売価格:181,500 円

【カラー】グレーxオレンジ

【付属品】フード、スノーカフ

【原産国】日本

【コメント】THE NORTH FACEとのコラボレーションアイテムです。

リバーシブルです。

【その他詳細】

シーズン:秋冬

ポケット:あり 外ポケット:3、内ポケット:2

透け感:なし

生地の厚さ:厚手

ノースフェイスUSA企画

THE NORTH FACE メンズ ダウンジャケットCDG SLEEPING BAG COATスリーピング バッグ コートORANGE/GRY(オレンジ/グレー)ジュンヤ ワタナベ コムデギャルソン コラボレーション

◆撮影で使用した日本製のヴィンテージ古着のカッコいいダウン(中綿)◆



ほぼ見かけないモデルです。

JUNYA WATANABE MAN × THE NORTH FACE スリーピングバッグ カスタマイズジャケットWネーム。

THE NORTH FACEの代表的な寝袋である「Dolomite 4」の商品を1点1点手作業にてを解体するところから始まり、そのパーツを使いながらまったく新しいデザインのアウターへと再構築(カスタマイズ)されたJUNYA MANならではの非常に手の込んだWネームシリーズです。

もともと野外の寒さから身を守るために作られた寝袋を使用していますので軽いながら防寒性もある商品です。

また腰の部分がダウンマフラーになっております。

サイズ表記:L

平置き約

肩幅49.5cm

身幅57cm

丈71.5cm

袖丈66cm

寝袋としても使えるような温かさがあります。

supremeやオフホワイトなどハイブランド好きな方におすすめです。

リバーシブルなので、気分によってコーデもできるのでオシャレと実用性を兼ね備えているモデルです。

大きなダメージ等なく綺麗です。

125.43981r パープルレーベル マウンテンジャケット マウンテンパーカー ナイロンジャケット マウンテンライトジャケット ダウンジャケット コート マグマード

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

