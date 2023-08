☑︎新品未使用

《希少》ザノースフェイス☆マウンテンパーカー M 刺繍ロゴ ブラック MP192

☑︎24時間以内発送、匿名配送

☑︎韓国正規店購入

☑︎日本未発売

☑︎コメントなし、即購入OK

★韓国限定のホワイトレーベルの商品を

明洞の正規店で購入しました!

参考でZOZOTOWNでの価格も掲載をします!

(画像10枚目参照)

【ブランド】THE NORTH FACE

WHITE LABEL(韓国限定のレーベル)

【商品名】NEO VAIDEN JACKET

(ネオバイデンジャケット)マウンテンパーカー

【カラー】ホワイト×ブラック

【サイズ】L(ユニセックス)

※詳細は画像9枚目参照

THE NORTH FACE サイズ:M

【素材】

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

------------------------------------------

マウンテンパーカーは1着持っていると本当に便利です!これからの時期、肌寒い日やエアコンの効いた室内でもさっと羽織れますし、アウトドアにも最適だと思います!

ゆったりとしたシルエットなので、秋冬は中に沢山着込めます!(中にインナーダウンや厚手のニットも着れるようなサイズ感です!)オールシーズン活躍いただけること間違いなしです!

------------------------------------------

写真追加のリクエストや質問など

気になることがあればコメントください!

宜しくお願いいたします^ ^

※他サイトにも出品中の為、急遽出品取り下げる可能性もございます…!ご了承ください。

★Sサイズもございます!

その他White label商品はこちらから↓

#suushopのホワイトレーベル

#THENORTHFACE#ザノースフェイス

#ノースフェイス #whitelabel #ホワイトレーベル

#韓国限定 #韓国 #明洞 #正規品 #羽織り

#韓国ファッション #キャンプ #アウトドア

#登山 #ランニング #スポーツ #スポーツウェア

#アウター #ギフト #プレゼント

#ジャケット #ネオバイデンジャケット

#マウンテンジャケット #ジャケット

#マウンテンパーカー

カラー···ホワイト

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

