【破格値下げ】 Apple Watch Nike + Series 3 GPSモデル 42mm PC周辺機器

アップルウォッチ3 ナイキ 42mmです。

GPSモデルです。

2年前くらいに購入し毎週1回ほどつけました。

状態は綺麗です。

バッテリー容量98%です。

下に写っている、ベルト、充電器台はおまけでつけます。

APPLE WATCH3 NIKE+ 42 SGAL ANTBK140-210 201809

BLUETOOTH対応有

BUILT IN MICROPHONE有

CASE MATERIAL: ALUMINIUM

CATEGORY: SMART NO SIM

DESIGN: WATCH/BRACELET

DISPLAY SHAPE: FULL RECTANGULA

FITS FOR BRAND(CW): APPLE

GPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HW

NFC有

OPERATING SYST_CoreW: WATCH OS

SLEEPING TRACKER: NO

WIFI対応有

color: BLACK

スピーカ有

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(Core Wear): OLED

モバイルデバイスコネクション: WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能: NO

#Apple

#APPLE

#apple watch 3 42mm nike

#AppleWatch

#Series3

#iPhone

#アップル

#アップルウォッチ

#シリーズ3

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

