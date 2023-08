Virgil Abloh/

ヴァージルアブロー: Figures of Speech Virgil

新品未使用、シュリンクがされたままです。

ヴァージル・アブローの1980年から2019年までの仕事がまとめられている一冊です。

海外の一部のショップでのみ、

数量限定で発売されたものであり、

かなり貴重な書籍になります。

ヴァージル亡き今、

さらに貴重な作品となっております。

インテリアにも使えます。

Virgil Abloヴァージルアブロー Figures of Speech

ヴァージルアブロー

フィギュアス・オブ・スピーチ(言葉の力)

ヴァージルアブロー

Virgilabloh VIRGILABLOH

写真集 作品集 書籍 本

NIKE LOUIS VUITTON

