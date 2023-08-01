公式の 700FILL Small Logo Tee & Pants セット Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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Lサイズのセットです。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ワンエルディーケー
|商品の状態
|新品、未使用
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即決の方優先とさせて頂きます。サイズ表ご確認ください。❶700FILL Embroidered Small Payment Logo Tee - White Large❷700FILL Embroidered Small Payment LogoTrack Pants - Black Large◼️購入先 700fill◼️サイズ L◼️着用回数 新品未使用◼️コメント公式での購入品です。Lサイズのセットです。商品確認のため開封のみ実施しています。段ボール・袋等に丁寧に梱包して発送します。即購入可。⚠️注意事項------------------------------①購入後の返品やクレームはご遠慮願います。②希望額の記載が無い「値下げ定型文」使用は、 ご遠慮ください。スルーいたします。 なお、問い合わせ中であっても即購入の方を 最優先いたします。-----------------------------------------700FILL Embroidered Small Payment LogoTrack Pants - Blackjjjjound ジョウンドnewbalance new balance1LDK ワンエルディーケー ennoy エンノイThe Ennoy Professional スタイリスト私物mercedes anchor incAime Leon Dre 1LDK graphpaper 1ldk arts&science yaeca auraleesupreme wtaps undercover nike NIKEナイキ
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|商品のサイズ
|L
|ブランド
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