公式の 700FILL Small Logo Tee & Pants セット Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

即決の方優先とさせて頂きます。

❶700FILL Embroidered Small Payment Logo Tee - White Large

❷700FILL Embroidered Small Payment Logo

Track Pants - Black Large

◼️購入先 700fill

◼️サイズ L

◼️着用回数 新品未使用

◼️コメント

公式での購入品です。

Lサイズのセットです。

商品確認のため開封のみ実施しています。

段ボール・袋等に丁寧に梱包して発送します。

即購入可。

⚠️注意事項------------------------------

①購入後の返品やクレームはご遠慮願います。

②希望額の記載が無い「値下げ定型文」使用は、

ご遠慮ください。スルーいたします。

なお、問い合わせ中であっても即購入の方を

最優先いたします。

-----------------------------------------

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 新品、未使用

