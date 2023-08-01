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★大人気商品★ Bond 【美品】【交渉OK】Teradek 757 NDIライセンス + その他

商品の説明

Teradek Bond 757 - Cube 755 + Bond + MPEG-TS Package
Nintendo Switch Lite 本体とカセット

OPTEKA FISHEYE 58mm
テラデック ボンド
【maxell】【iV】アイヴィ【新品未開封】 【販売終了品】【値下げ不可❗】
配信用機材です。
FUJIPATU FVC-131取り下げ間近

未開封品　Verbatim VBR260YP50V1
NDIライセンス付きです。
MASPRO 4K8K対応ブースター (新古品)
NDI License for Cube 705 / 755
ケンマくんDVD MATE◆新品/未使用◆家庭用研磨機

壁寄せ　テレビスタンド
リアルタイム ワイヤレス ビデオ伝送システム
最終値下 SEGA ドリームキャスト DREAMCAST 102104
TERADEK Bolt でお馴染みのメーカーから発売されているストリーミング、配信機材です。
HORI RACING WHEEL APEX PS4-052

三菱電機VTR &DVDレコーダーDVR-S310
Serv や WAVE といった商品もありますが、こちらのBONDでは、配信に必要な機能がすべて備わっております。
HVL-LS4 I-O DATA RECBOX メカニカルハードディスク
また、最近の現場では当たり前となったiPadでのモニタリングもBONDを通じて可能となります。
オーバーホール済 最高級機 取説リモコン有り レーザーディスク　CLD919

RYUJI HIRAOKAさま専用 Rokid Air
【USBドングルも必要であれば、5個ありますのでご相談ください。】
ニンテンドー SWITCH PROコントローラー　プロコン　純正　スイッチ　2個

10BCAW40S TVブースター

Flip Mino HD Video Camera　ブラッシュメタル
#TERADEK #Bolt #テラデック #ボルト #配信 #ワイヤレス

プレイステーション３本体　+ソフト７本

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

BOSER様専用　sound flex 未使用

【❀ころころ❀様専用】アイリスオーヤマ 液晶 27インチ RLD-27AF-B

マクセル iVDR-S 1TB カセットハードディスク アイヴィ
Teradek Bond 757 - Cube 755 + Bond + MPEG-TS Packageテラデック ボンド配信用機材です。NDIライセンス付きです。NDI License for Cube 705 / 755リアルタイム ワイヤレス ビデオ伝送システムTERADEK Bolt でお馴染みのメーカーから発売されているストリーミング、配信機材です。Serv や WAVE といった商品もありますが、こちらのBONDでは、配信に必要な機能がすべて備わっております。また、最近の現場では当たり前となったiPadでのモニタリングもBONDを通じて可能となります。【USBドングルも必要であれば、5個ありますのでご相談ください。】#TERADEK #Bolt #テラデック #ボルト #配信 #ワイヤレス

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

★大人気商品★ Bond 【美品】【交渉OK】Teradek 757 NDIライセンス + その他

4分钟前

★大人気商品★ Bond 【美品】【交渉OK】Teradek 757 NDIライセンス + その他

¥280,000 ¥128,800

(税込) 送料込み
7
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出品者

56eccaedcae

 1192

本人確認済
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コメント (7)

56eccaedcae
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美品】【交渉OK】Teradek Bond 757 + NDIライセンス | www.bangplanak.com

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Bond 757 - Cube 755 + Bond + MPEG-TS Package - 4-pin - 10-0758

Bond 757 - Cube 755 + Bond + MPEG-TS Package - 4-pin - 10-0758


美品】【交渉OK】Teradek Bond 757 + NDIライセンス | www.bangplanak.com

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