★大人気商品★ Bond 【美品】【交渉OK】Teradek 757 NDIライセンス + その他

Teradek Bond 757 - Cube 755 + Bond + MPEG-TS Package

Nintendo Switch Lite 本体とカセット



OPTEKA FISHEYE 58mm

テラデック ボンド

【maxell】【iV】アイヴィ【新品未開封】 【販売終了品】【値下げ不可❗】

配信用機材です。

FUJIPATU FVC-131取り下げ間近



未開封品 Verbatim VBR260YP50V1

NDIライセンス付きです。

MASPRO 4K8K対応ブースター (新古品)

NDI License for Cube 705 / 755

ケンマくんDVD MATE◆新品/未使用◆家庭用研磨機



壁寄せ テレビスタンド

リアルタイム ワイヤレス ビデオ伝送システム

最終値下 SEGA ドリームキャスト DREAMCAST 102104

TERADEK Bolt でお馴染みのメーカーから発売されているストリーミング、配信機材です。

HORI RACING WHEEL APEX PS4-052



三菱電機VTR &DVDレコーダーDVR-S310

Serv や WAVE といった商品もありますが、こちらのBONDでは、配信に必要な機能がすべて備わっております。

HVL-LS4 I-O DATA RECBOX メカニカルハードディスク

また、最近の現場では当たり前となったiPadでのモニタリングもBONDを通じて可能となります。

オーバーホール済 最高級機 取説リモコン有り レーザーディスク CLD919



RYUJI HIRAOKAさま専用 Rokid Air

【USBドングルも必要であれば、5個ありますのでご相談ください。】

ニンテンドー SWITCH PROコントローラー プロコン 純正 スイッチ 2個



10BCAW40S TVブースター



Flip Mino HD Video Camera ブラッシュメタル

#TERADEK #Bolt #テラデック #ボルト #配信 #ワイヤレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Teradek Bond 757 - Cube 755 + Bond + MPEG-TS Packageテラデック ボンド配信用機材です。NDIライセンス付きです。NDI License for Cube 705 / 755リアルタイム ワイヤレス ビデオ伝送システムTERADEK Bolt でお馴染みのメーカーから発売されているストリーミング、配信機材です。Serv や WAVE といった商品もありますが、こちらのBONDでは、配信に必要な機能がすべて備わっております。また、最近の現場では当たり前となったiPadでのモニタリングもBONDを通じて可能となります。【USBドングルも必要であれば、5個ありますのでご相談ください。】#TERADEK #Bolt #テラデック #ボルト #配信 #ワイヤレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プレイステーション３本体 +ソフト７本BOSER様専用 sound flex 未使用【❀ころころ❀様専用】アイリスオーヤマ 液晶 27インチ RLD-27AF-Bマクセル iVDR-S 1TB カセットハードディスク アイヴィ