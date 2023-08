BoCo PEACE SS-1 ホワイト 骨伝導イヤホン

BoCo PEACE SS-1 ホワイト 骨伝導イヤホン2022年11月にネットショップにて購入しました。月に数日間、室内のみでの使用です(外への持ち出しはありません)。大切にしておりましたので、状態はいいと思います。気に入って使用しておりましたが、使用機会がなくなってしまったため出品いたします。外箱は紙製ですので、擦り跡など多少の傷みがございます。また、写真10枚目にありますように、ケースのごく一部に購入当初から少し濃く黒っぽい部分がございます(後で付いた汚れではないようで、拭いても落ちません)。気になる方はご購入をお控えください。iPhoneとの接続確認テスト済み。プチプチや家庭にある資材などで梱包し発送いたします。〈内容〉本体充電ケースUSBケーブル(未使用)取扱説明書NCNRでお願いいたします。ペット・喫煙者はおりません。以上をご理解の上、ご購入ください。※他サイトにも出品しております。タイミングによってはお取引きをキャンセルさせていただくことがございます。ご了承ください。商品の確認のため、ご購入前に一言コメントいただけますようお願いいたします。ご質問等ございましたら、遠慮なくお尋ねください。よろしくお願いいたします。【以下、公式ページより引用】PEACE SS-1、ユーザの声を反映し遂げた進化。耳をふさぐイヤーピースを脱ぎ捨て、服を着るように、音を身にまとう。骨伝導が生み出す、新しい「聴く」の形。日本発スタートアップ、BoCoの最先端純骨伝導技術は他の骨伝導イヤホンとは別次元の音質へ外耳の入り口に接触し、イヤホンが入りにくい耳穴でも問題なし!様々な耳の形にフィットできる独自のカーブ構造イヤーカフ型なのに、柔らかく、曲げても壊れにくい通話をもっと快適にさらに消費電力を抑え、より快適にわずか10分の充電で約4時間連続使用を実現感圧式ボタンでコントロールタイプ...左右分離型接続タイプ...ワイヤレス特徴...Bluetooth、マイク、防水、防滴、完全ワイヤレス(左右分離型)、骨伝導

