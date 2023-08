オロビアンコの2wayブリーフビジネスバッグです。

YUKINO FOR UNITED ARROWS

戴き物ですが使用する機会が無い為出品します。

トゥミ タウンハウス ヨーク 2way ビジネスバッグ 24210D 黒

男女兼用で使えそうな色とデザインのバッグです。

LIHIT LAB SMART FIT キャリングバッグ

ブランドタグは一度外してしまいましたが、保管しているのでそのままお付けします。

ポールスチュアートPaul Stuartビジネスレザークラッチ大容量トートバッグ



サルヴァトーレフェラガモ スーツバッグ

素材:ナイロン×本革

TUMI × SHIPS 3way ビジネスバッグ リュック ハンド ネイビー

カラー:オレンジ×ブラウン

【激レア/美品】PIERO GUIDI ビジネスバック 2way 肩掛け A4

品番:RUFUS T-C 92143 14

hk様 ルイヴィトン ビジネスバッグ ポルトドキュマンヴォワヤージュ モノグラム

サイズ:(約)42×28×11cm

RACCOON様専用 Old Gucci 美品 セカンドバッグ 未使用

価格:47,300円(税込)

TUMI ビジネスバッグ ショルダー付き



LOUIS VUITTON タイガ ポルトドキュマン ロザン ビジネスバッグ

【商品説明】

シャンポールセリエ トートバッグ ビジネスバッグ

・ビジネス向けの機能が充実した、普段使いに丁度良いビジネスバッグ。

Paul Stuart ポールスチュアート ブリーフケース 書類 ビジネスバッグ

・A4サイズ対応の1気室で、ショルダーバッグとブリーフケースの2WAY仕様。

【美品】ポールスミス ビジネスバッグ 2way ブラック レザー A4可 通勤

・メインポケットの内装には小物の収納に便利なポケット、本体正面と背面にはマグネットポケットが搭載。

ルイ ヴィトン セルヴィエット コンセイエ

・両サイドにもマグネット留めのポケットが付いていて機能性が充実。

フェリージ (felisi)ビジネスバッグ

・底鋲が付いているので、汚れを気にすることなく床に置くことができます。

グローブトロッター⭐︎アタッシェ⭐︎007コラボ⭐︎Sky fall

・ブランドのロゴプレートや随所に使われているレザーが、デザインのアクセントとなり高級感を演出します。

TUMI ビジネスバッグ ショルダーバッグ 2WAY ネイビー



LOUIS VUITTON メンズ バック

未使用につき使用感は一切ありませんが、自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。

【極美品】ルイヴィトン ダミエ ビジネスバッグ アルトナPM N53315



FUJITAKA フジタカ ビジネスバッグ

申し訳ありませんが、値下げ交渉、お取り置き(専用ページ)についてはお断りさせて頂いております。

【TUMI】コンパクトラージスクリーン ラップトップブリーフ ビジネスバッグ



《極美品》コーチ ダレスバッグ ビジネスバッグ ダイヤルロック 鍵付き キャメル

#OROBIANCO

【美品】米国製 ブリーフィング SL Liner ストラップ無し

#Orobianco

【極美品♪】トゥミ Tパス ラージスクリーン ラップトップスリムブリーフ 黒

#バッグ

ZERO HALLIBURTON /ゼロハリバートン/ミニアタッシュケース

#ブリーフケース

ロマロ 17トート型ボストンバッグ ブラック【新品未使用】

#ビジカジ

ハンティングワールド ビジネスバッグ ブリーフケース レザー ピンク

#通勤バッグ

商品の情報 ブランド オロビアンコ 商品の状態 新品、未使用

