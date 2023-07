YASHICA Y35 Camera with 6 digiFilm フルセット

さらに純正レザーハンドストラップ、レザーショルダーストラップをお付けします。

2017年にクラウドファンディングで購入しました。今では手に入らない最初期のものになります。(以降のモデルよりも化粧箱が豪華です)一度試し撮りしただけで大切に保管していました。電池・SDカードは付属しません。写真に写るものが全てになります。

現行品のフルセット(ストラップ各種なし)は48,950円となかなか高価ですのでお買い得かと思います。

見た目はとても可愛く、高価なおもちゃといった感じです。コレクションとして手元に残しておきたい気持ちもありますが、愛用していただける方にご購入いただけたら幸いです。

※すり替え防止のため返品はご遠慮ください。

おしゃれなティーザー映像はこちら

Expect the Unexpected. digiFilm™ Camera by YASHICA

https://www.youtube.com/watch?v=TzwenXbTIm8&t=18s

商品の情報 ブランド ヤシカ 商品の状態 未使用に近い

