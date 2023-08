ご覧頂きありがとうございます(*´∀`*)

ニューバランス M1700GRA スニーカー グレー 26センチ



新品 ALL STAR 100 GORE-TEX OX 26cm

コンバース オールスター 100

ゴアテックス OX 箱無し

サイズ7.5インチ (26cm)

定価¥17.600

めちゃくちゃ、カッコいい1足です☆

これからの季節に必須アイテムだと思います!

ゴアテックス搭載

オールスター100の防水透湿性素材『ゴアテックス ファブリクス』搭載モデル。

撥水加工を施したリップストップ素材やサイドのゴアテックスロゴがポイントになったデザイン。

シューレースはアッパー同色の丸紐でアレンジし、シューズ全体をブラック1カラーですっきり仕上げた一足。

箱ありはプラス¥300となりますので、コメント下さい☆

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

柄・デザイン···無地

メインカラー...ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

