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激安通販 PING キャディーバッグ付き G700 ドライバー アイアン TOBUNDA クラブ

商品の説明

性別···メンズ
M６　ドライバー　ヘッド　タイプD
種類···アイアン
タイトリストDR用　TOUR AD IZ-5S 純正カスタム
利き手···右
エピックスピード　3W
ゴルフセット···9本以下（キャディバック付）
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最終価格 タイトリスト TSi2 ユーティリティメタル 18°
テーラーメイド(TaylorMade)ドライバー Flex-S
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新しく買い替えた為出品致します。
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商品の情報

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性別···メンズ種類···アイアン利き手···右ゴルフセット···9本以下（キャディバック付）テーラーメイド(TaylorMade)ドライバー Flex-Sアイアン TOBUNDA 番手 5.6.8.9.P.APING g700 7番アイアン:シャフトN.S.PROzelos6新しく買い替えた為出品致します。キャディバッグ付きで初心者の方いかがですか？始めるには最適なセットです。#PING #テーラーメイド#TaylorMade

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ブランドテーラーメイド
商品の状態やや傷や汚れあり

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26分钟前

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¥33,000 ¥18,810

(税込) 送料込み
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b3169

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