ファッションデザイナー FENDI 美品 財布 小銭入れ カードケース ミニ財布 折り財布

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一年ほど使用しました。目立つ汚れなどもなく比較的綺麗なお品です( ・∇・)画像五枚目を参照いただくとありますように、小銭入れの内側のボタンの裏が穴になってしまってますが使用上なんの問題もありません。⚠️箱や布袋なしの場合は￥550お値引きさせていただきます。必ず購入前にコメントよりお願い致します。FENDI 心斎橋店にて購入しました。サイズ 横9.6cm たて7cm↑折り畳みのとき広げた全長19.5cm送料￥0発送方法送料込みのためこちらにお任せくださいませ

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