商品名

ドクターマーチン サンダル ブラック フォースター 26471001 UK8

表記サイズ

:9 27.5センチ

実寸サイズ(多少の誤差はご了承ください)

:アウトソール(靴裏を採寸)

約 28.5センチ

:ワイズ(幅)

約 12センチ

:高さ

約 11センチ

カラー

:ブラウン

付属品

:写真掲載のもの

購入場所

:神戸

状態「状態はあくまで主観となりますのでご理解ください」

:内側のシールがやや剥がれかけています。多少の使用感はあります綺麗で良い商品です。

『基本的に早めに売っていきたいと考えていますのでお値引きは出来る限り頑張ってご対応します!気になった商品がありましたらお気軽にコメント欄よりお声掛けください!』

『専用はお受けしておりません。値引き交渉中、コメント中、関係なく全商品即購入可能です。早く購入された方にお譲りします。』

『発送は最速を心掛けます!お支払い完了後、基本的には即日、翌日発送、遅くても翌々日には発送致します!』

それではよろしくお願い致します!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド イージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド イージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

