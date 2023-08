爆売り！ 【本日限定価格】公式店購入★3BOXワンピースカード★ロマンスドーン・強大な敵 その他

公式ショップ・ワンピースカードショップで購入!!(バンダイクロスストア博多店)

商品◼️ワンピースカードゲーム3BOX

・ロマンスドーン2BOX(48パック)

・強大な敵1BOX(24パック)

特典◼️購入特典カード付き

※公式店ではHP表明の通り、転売防止の為テープはカットされてます。

★★★★追加購入歓迎★★★★

ロマンスドーン・頂上決戦・強大な敵各1BOX ¥6000で購入可能

在庫無くなり次第終了

購入前にメッセージにて承ります。

配送◼️BOXのまま梱包して配送しますので。設定値段と致します。ご了承ください。

※注意※以下ご了承の上で購入ください。

・商品中身に変動ある商品については、当たり外れや主観での評価は通報させて頂きます。

・返品・返金に関しては『誰もが見てもの壊れや動作不良』以外しておりません。尚、返品になった際の送料や振込手数料はお客様負担を了承ください。

・当方、転売及び商品の専門ではございませんので専門知識での質問回答遠慮ください。またご了承の上で購入ください。

・転売専門ではございませんので直ぐのリアルタイムでのメッセージが出来ない場合があるのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

