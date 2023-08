アンパンマン

アンパンマンレコロシリーズ一通り揃ってます全部で定価で3万円位だと思います木の温もりが優しいレコロシリーズここまで揃っているのは珍しいかなと思います消防署はネジを回せば上下に動きます多少の落書きありますロールパンナのハゲが目立ちますがそれ以外は比較的キレイです反転させると座る仕組みで、小さな力のないお子さまでも簡単に座らせることができます 小さなお子さまの初めてのごっこ遊びにいかがでしょうかセット販売のみ値下げはこちらのタイミングでさせて頂きます

