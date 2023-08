17777↓

ご覧頂き有難う御座います。

コレクションから出品です

まとめて購入の場合のみ値下げ対応いたします。

大事に履いて居たので比較的綺麗です

ゴールドパーツの一部禿げが御座います。

社外の中敷きを使用している為、かかと部分のプリントも綺麗に残って居ます。

所々履きスレなどございます。

一度人の手に渡っている物になります神経質な方はご遠慮ください。

写真からご判断ください。

気になる臭いはありません。

出品にあたりジェイソンマークで洗浄コーティング済み

BUNRINDO SPORTS 那覇で抽選で購入したスニーカーになります。残念ながら引っ越しに伴い、箱とタグポストカードの方は処分いたしました。

※

NIKE AIR JORDAN 12 RETRO "THE MASTER" 130690-013 27cm

本作はジョーダンブランドのポスターからインスピレーションをうけた"ポスター コレクション(POSTER COLLECTION)"のひとつとなる。1997年に使われた、キャンペーンポスターの"THE MASTER(ザ・マスター)"から配色をサンプリングした。アッパーは重厚感あふれる黒をベースに、ジャンプマンやミッドフットの一部にホワイトをプラス。またアイレットには輝きを放つゴールドをアクセントとして配置。モノトーンで色分けすることで、モードなイメージを持ち込むことに成功。エアジョーダン12の持つ独特の存在感とスタイルが楽しめる一足

INSTAPUMP FURY 95 | CORE BLACK

メインカラー···ブラック

人気モデル···NIKE エアジョーダン12

シーン···バスケットボール

特徴/機能/素材···USA製

エアマックス

エアフォース

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

