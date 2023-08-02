お知らせ ログイン 会員登録 出品
卸売 【未使用】 END.✖️adidas✖️NEIGHBORHOOD／キャンパス80s スニーカー

商品の説明

【未使用】END.✖️adidas✖️NEIGHBORHOOD／キャンパス80s／レオパード／28.5㎝
NEW BALANCE NUMERIC 1010 POETS 9 TIAGO

DIESELスニーカー(美品)
コレクション整理のため出品します。
◇Eytys エイティス スニーカー ブラック メンズ 27cm 袋付き

Nike Air Jordan1 Low Court Purpleエアジョーダン
イギリスのセレクトショップENDと、ネイバーフッド、アディダスとのトリプルコラボモデルです。
NIKE ナイキ エアマックス 1 G NRG タイガー　26cm ゴルフ
シンプルなデザインですが、レオパードのハラコ素材が使われていてパンチの効いたスタイリングに映える1足。
ニューバランス Fresh Foam X More Trail v3 BK 黒
国内未発売モデルです。
NIKE SACAI CORTEZ

28㎝ ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ボルドー
⚪︎ブランド:：アディダス オリジナルス
UGG×SOPHNET. アグ　ソフネット　コラボ　ローカットスニーカー
⚪︎モデル：CAMPUS 80`S
NIKE SB DUNK LOW PRO ウィート&パープル
⚪︎コラボ：アディダス×ネイバーフッド×END
ナイキ　エアーホース１NIKE AIR FORCE1 '07 LV8 3
⚪︎素材：レザー (ハラコ)　ヒョウ柄
アトランティックスターズ (ARGO NC-NY-NPSN NERO) 19AW
⚪︎付属品：オリジナルの箱付（外箱には、傷と凹みがあります）
VANS×ミスターカートゥーン（日本未発売）
⚪︎コンディション：新品未使用
STUSSY×NIKE Air Force1 Mid Fossil Stone
⚪︎サイズ：28.5㎝

PUMA×BIRDOG×FR2×ATMOS×コムドット Suede VTG

商品の情報

商品のサイズ28.5cm
ブランドネイバーフッド
商品の状態新品、未使用

new balance MS327CBA ニューバランス

29cm froSkate × Nike SB Dunk High Pro QS

CONVERSE コンバース　ジャックパーセル　90s USA製

Maison Margiela マルジェラ ジャーマントレーナー 42

【SNKRS】エアジョーダン1 Next Chapter スパイダーマン

「新品」adidas GAZELLE GX2209 26cm ブラック

【送料無料】アダムエロペ ×リプロダクションオブファウンド　ジャーマントレーナー

新品未使用 海外限定 エアジョーダン11 レトロ ロー "ブルー ムーン

限定UK製M1500GGYグレー新品27.5cmオールレザー復刻カラー日本未展開
【未使用】END.✖️adidas✖️NEIGHBORHOOD／キャンパス80s／レオパード／28.5㎝コレクション整理のため出品します。イギリスのセレクトショップENDと、ネイバーフッド、アディダスとのトリプルコラボモデルです。シンプルなデザインですが、レオパードのハラコ素材が使われていてパンチの効いたスタイリングに映える1足。国内未発売モデルです。⚪︎ブランド:：アディダス オリジナルス⚪︎モデル：CAMPUS 80`S⚪︎コラボ：アディダス×ネイバーフッド×END⚪︎素材：レザー (ハラコ)　ヒョウ柄⚪︎付属品：オリジナルの箱付（外箱には、傷と凹みがあります）⚪︎コンディション：新品未使用⚪︎サイズ：28.5㎝

商品の情報

商品のサイズ28.5cm
ブランドネイバーフッド
商品の状態新品、未使用

卸売 【未使用】 END.✖️adidas✖️NEIGHBORHOOD／キャンパス80s スニーカー

10分钟前

卸売 【未使用】 END.✖️adidas✖️NEIGHBORHOOD／キャンパス80s スニーカー

¥13,700 ¥11,645

(税込) 送料込み
11
16
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

22c12

 1906

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

22c12
卸売 【未使用】 END.✖️adidas✖️NEIGHBORHOOD／キャンパス80s スニーカー 卸売 【未使用】 END.✖️adidas✖️NEIGHBORHOOD／キャンパス80s スニーカー

adidas Neighborhood Campus 80s Mid Light Granite Men's - B26085 - US

adidas Neighborhood Campus 80s Mid Light Granite Men's - B26085 - US


楽天市場】adidas × END × NEIGHBORHOOD GX5004 CAMPUS 80S size：28cm

楽天市場】adidas × END × NEIGHBORHOOD GX5004 CAMPUS 80S size：28cm


END × neighborhood × adidas CAMPUS 27cm ccpamazonas.org

END × neighborhood × adidas CAMPUS 27cm ccpamazonas.org


楽天市場】adidas × END × NEIGHBORHOOD GX5004 CAMPUS 80S size：28cm

楽天市場】adidas × END × NEIGHBORHOOD GX5004 CAMPUS 80S size：28cm


楽天市場】ADIDAS CAMPUS【INVINCIBLE X NEIGHBORHOOD】アディダス

楽天市場】ADIDAS CAMPUS【INVINCIBLE X NEIGHBORHOOD】アディダス


楽天市場】adidas [アディダス キャンパス80S] CAMPUS 80S COLLEGE

楽天市場】adidas [アディダス キャンパス80S] CAMPUS 80S COLLEGE


別注』adidas×DOORS CAMPUS 80S[GW6220-DM24]｜URBAN RESEARCH公式

別注』adidas×DOORS CAMPUS 80S[GW6220-DM24]｜URBAN RESEARCH公式

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 卸売 【未使用】 END.✖️adidas✖️NEIGHBORHOOD／キャンパス80s スニーカー
© www.inba.net, Inc.