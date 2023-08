若者の大愛商品 【 完売商品】Andy GLAMOROUS アンディ グラマラス ドレス ドレス

総レースの透け感が大人SEXYなタイトミニドレス

深めのVネックが胸元を美しく&デコルテを

スッキリ魅せつつ七分袖で二の腕カバーも◎

ハーネスベルト風のラインデザインは

美しいボディーラインを演出してくれます♡

▪Mサイズ

B:86-88cm / W:64-66cm / H:89-91cm

着丈:約70cm 袖丈:約44cm

[伸縮性] なし

[パッド] あり

[滑り止め] あり

[ファスナー] 後ろ

[透け] デコルテ・背中・スリーブ・裾

[スリット] なし

[ストラップループ] なし

税込・23980円

ROBE do FLEURS・robe do fleurs

GIossy・gIossy ・ローブドフルール

グロッシー・IRMA.イルマ・Andy.アンディーGLAMOROUS by Andy

Angel.R.エンジェルアール・an.アン

sugar.シュガー・Jessica.ジェシカ

JEAN MACLEAN.ジャンマクレーン

Jewels.ジュエルズ. dazzy デイジー

キャバクラ・高級・結婚式・二次会・披露宴

パーティー・ミニドレス・ドレス・白・ホワイト

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

総レースの透け感が大人SEXYなタイトミニドレス深めのVネックが胸元を美しく&デコルテをスッキリ魅せつつ七分袖で二の腕カバーも◎ハーネスベルト風のラインデザインは美しいボディーラインを演出してくれます♡▪MサイズB:86-88cm / W:64-66cm / H:89-91cm着丈:約70cm 袖丈:約44cm[伸縮性] なし[パッド] あり[滑り止め] あり[ファスナー] 後ろ[透け] デコルテ・背中・スリーブ・裾[スリット] なし[ストラップループ] なし税込・23980円ROBE do FLEURS・robe do fleursGIossy・gIossy ・ローブドフルールグロッシー・IRMA.イルマ・Andy.アンディーGLAMOROUS by Andy Angel.R.エンジェルアール・an.アンsugar.シュガー・Jessica.ジェシカJEAN MACLEAN.ジャンマクレーンJewels.ジュエルズ. dazzy デイジーキャバクラ・高級・結婚式・二次会・披露宴パーティー・ミニドレス・ドレス・白・ホワイト

