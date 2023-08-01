激安正規品 K18 PT ダイヤモンド　レディースピアス　２個セット　ボールピアス ピアス(両耳用)

数回着用したものになります。

‪(*^^*)様 専用

2セットの商品になります。

☆専用☆CHANELシャネル ピアス

ボールピアス K18 刻印あり

【新品】K18WGダイヤ/ブルーダイヤ0.28ctピアス

画像にて判断下さい。

K18 新品 天然あこや真珠 ブラ ピアス

PTダイヤモンドピアス

1968 パールピアス k18ゴールド 小ぶり

サイズは小さいですが可愛く以外に目立ちます。刻印あり

TASAKI “プチ” バランス クラス イヤリング サクラゴールド

注意 プラチナダイヤモンドピアスの方はキャッチは付属致しません。

シャネル リボン ココマーク カラーストーン ロゴ フープ ピアス ゴールド

１度は人の手に渡ったものになりますので御理解の上購入お願い致します!

K18YG イエローゴールド あこや真珠 アコヤ 18金 ピアス フープピアス

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数回着用したものになります。2セットの商品になります。ボールピアス K18 刻印あり画像にて判断下さい。PTダイヤモンドピアスサイズは小さいですが可愛く以外に目立ちます。刻印あり注意 プラチナダイヤモンドピアスの方はキャッチは付属致しません。１度は人の手に渡ったものになりますので御理解の上購入お願い致します!#18金 #プラチナ #K18 #ダイヤモンド #プレゼント #誕生日 #レディース #ピアス #まとめ売り #セット売り #ダイヤ #金 #Pt #サプライズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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