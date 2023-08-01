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激安正規品 K18 PT ダイヤモンド　レディースピアス　２個セット　ボールピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

数回着用したものになります。
‪(*^^*)様　専用
2セットの商品になります。
☆専用☆CHANELシャネル　ピアス
ボールピアス　K18 刻印あり
【新品】K18WGダイヤ/ブルーダイヤ0.28ctピアス
画像にて判断下さい。
K18 新品　天然あこや真珠　ブラ　ピアス
PTダイヤモンドピアス
1968 パールピアス k18ゴールド 小ぶり
サイズは小さいですが可愛く以外に目立ちます。刻印あり
TASAKI “プチ” バランス クラス イヤリング　サクラゴールド
注意　プラチナダイヤモンドピアスの方はキャッチは付属致しません。
シャネル リボン ココマーク カラーストーン ロゴ フープ ピアス ゴールド
１度は人の手に渡ったものになりますので御理解の上購入お願い致します!
K18YG イエローゴールド あこや真珠 アコヤ 18金 ピアス フープピアス
#18金　#プラチナ　#K18 #ダイヤモンド　#プレゼント　#誕生日　#レディース　#ピアス　#まとめ売り　#セット売り　#ダイヤ　#金　#Pt 　#サプライズ

VERSACE Versace ヴェルサーチ ピアス フープピアス 美品

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【未使用】エルメス　バッファローホーン　ピアス

ダイヤ付きパールピアス

テイクアップ ピアス
数回着用したものになります。2セットの商品になります。ボールピアス　K18 刻印あり画像にて判断下さい。PTダイヤモンドピアスサイズは小さいですが可愛く以外に目立ちます。刻印あり注意　プラチナダイヤモンドピアスの方はキャッチは付属致しません。１度は人の手に渡ったものになりますので御理解の上購入お願い致します!#18金　#プラチナ　#K18 #ダイヤモンド　#プレゼント　#誕生日　#レディース　#ピアス　#まとめ売り　#セット売り　#ダイヤ　#金　#Pt 　#サプライズ

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商品の状態目立った傷や汚れなし

激安正規品 K18 PT ダイヤモンド　レディースピアス　２個セット　ボールピアス ピアス(両耳用)

10分钟前

激安正規品 K18 PT ダイヤモンド　レディースピアス　２個セット　ボールピアス ピアス(両耳用)

¥13,900 ¥11,815

(税込) 送料込み
8
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K18 PT ダイヤモンド レディースピアス ２個セット ボールピアス

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