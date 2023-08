この度はご覧頂きありがとうございます*_ _)

ルイ・ヴィトン LOUIS VUITTON ネクタイ

プロフィールや詳細をよく読み ご購入の程お願い致します。

発送はその時のタイミングで様専用✨美品✨LOUIS VUITTONネクタイ



ネクタイはこちらへ!!

➪ #Zeroのネクタイ一覧

✄----------------------------------------‐✄

☘セット割引キャンペーン☘

2点同時購入 ⇝︎ ¥300 off

3点同時購入 ‪⇝‬ ¥600 off

4点同時購入 ‪⇝‬ ¥900 off

5点以上同時購入 ‪⇝‬ ¥1200 off

※ セットで購入される方は購入したい商品の説明文一番下にある商品番号をコメントにてご提示ください。

☘ ブランド

GUCCI

グッチ

☘ コンディション

新品未使用品です。

ショッパー付き。

☘ カラー

水色

☘ サイズ

大剣幅 ↬ 約 8.3cm

⚠︎ 出来るだけ正確に測りますが手作業で測っておりますのでミリ単位の違いは大目に見て頂けると有難いです。

☘ 素材

シルク100%

✄----------------------------------------‐✄

【参考キーワード】

ネクタイ ブランド インスタ 新卒 スーツ メンズ 父の日 誕生日 プレゼント 結婚式 成人式 二次会 2次会 パーティ ビジネス ハイブランド ブランド 入学式 卒業式 入学 卒業 人気 レアモデル レア ロゴ マニア 冠婚葬祭

☘ 購入場所

大手ブランド専門SHOP

真贋鑑定済み

☘ 商品番号

【931】

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

