【大人気コラボ✨】シュプリーム ザノースフェイス THE NORTH FACE パッカブル コーチジャケット ナイロンジャケット 背面ロゴ バックロゴ 激レア 希少 確実正規品✨※大手リサイクルショップで鑑定済のものを購入しております。確実に正規品ですのでご安心してお買い求め下さい✨【サイズ】Lサイズ肩幅 50cm身幅 63cm袖丈 67cm着丈 72.5cm採寸には多少の誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませ。【カラー】黒 ブラック BLACK【状態】目立つ汚れや大きなダメージはありません。まだまだご着用いただけるアイテムです✨あくまで中古品となりますので、古着にご理解のある方のみのご購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。※大人気コラボの即完売アイテムです。サイズも希少なゴールデンサイズのLですので、探しておられた方も多いと思います。希少性もかなり高いです✨早いもの勝ちですので是非ともお早めにご検討下さい!【値引き交渉も大歓迎!(^o^)】できる限りお値引き対応頑張ります!お気軽にコメント下さい(^^)➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖※コンパクトに折り畳んでの発送となります。畳み皺等ご了承くださいませm(_ _)m※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。※こちらはブランド品につきすり替え防止のため返品は対応できかねます。トラブル防止のため神経質な方はご購入をお控えください。画像をご確認の上、十分納得の上でご購入ください。ご質問はご購入前にお願い致します(^^)!値下げ交渉中であっても早いもの勝ちとさせていただきます!その他、質問や気になる部分がございましたら画像追加もいたしますので、お気軽にコメント下さい(^^)SUPREME×THE NORTH FACEパッカブル コーチジャケット ブラックLサイズ

