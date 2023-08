・学習漫画世界の歴史

~セット内容~

1巻 エジプトとメソポタミアの繁栄

2巻 アレクサンドロス大王とカエサル

3巻 ブッダと秦の始皇帝

4巻 三国志の英雄と隋・唐のかがやき

5巻 ムハンマドとイスラム世界の広がり

6巻 カール大帝と十字軍の遠征

7巻 チンギス=ハンと李舜臣

8巻 玄奘法師とマルコ=ポーロ

9巻 ミケランジェロとエリザベス女王

10巻 ルイ14世とマリア=テレジア

11巻 市民革命とナポレオン

12巻 アヘン戦争とシパーヒーの反乱

13巻 産業革命と自由主義

14巻 ワシントンとリンカン

15巻 ビスマルクと列強のアフリカ侵略

16巻 第一次世界大戦

17巻 レーニンと毛沢東

18巻 第二次世界大戦

19巻 アジア・アフリカ独立の時代

20巻 未来へ踏み出す世界の国々

別巻1 人物事典

別巻2 できごと事典

※全冊クリーニング、アルコール消毒済みです。

※クリスタルパックにて梱包いたします。

※レンタル落ちではありません。

※画像の使いまわしは一切いたしておりません。

必ず現物の画像を掲載しております。

※多少のヤケはありますが比較的奇麗な状態です。

※当方タバコは吸いません。

※ペットは飼っておりません。

~商品お渡しまでに以下を心がけてます~

1.クリーニング

①シールはがし液により本のべたつきや

付着した汚れの除去。

②アルコール消毒液にて除菌、ウィルス除

去作業。

2.梱包

①水濡れ、汚れ付着を防ぐためクリスタ

ルパックによる商品梱包。

②商品への衝撃を防ぐためダンボールの梱

包作業。

③二重での水濡れ防止策及び美観を意識し

たラッピング提供。

3.配送

①購入したお客様に、より早い商品提供を

するために24時間以内に発送。

全巻、セット、全巻セット、人気アニメ

アニメ化、映画化、売れてる、人気コミック

コミック、話題作、まとめ買い、いっき読み、コミック全巻

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・学習漫画世界の歴史~セット内容~1巻 エジプトとメソポタミアの繁栄2巻 アレクサンドロス大王とカエサル3巻 ブッダと秦の始皇帝4巻 三国志の英雄と隋・唐のかがやき5巻 ムハンマドとイスラム世界の広がり6巻 カール大帝と十字軍の遠征7巻 チンギス=ハンと李舜臣8巻 玄奘法師とマルコ=ポーロ9巻 ミケランジェロとエリザベス女王10巻 ルイ14世とマリア=テレジア11巻 市民革命とナポレオン12巻 アヘン戦争とシパーヒーの反乱13巻 産業革命と自由主義14巻 ワシントンとリンカン15巻 ビスマルクと列強のアフリカ侵略16巻 第一次世界大戦17巻 レーニンと毛沢東18巻 第二次世界大戦19巻 アジア・アフリカ独立の時代20巻 未来へ踏み出す世界の国々別巻1 人物事典別巻2 できごと事典※全冊クリーニング、アルコール消毒済みです。※クリスタルパックにて梱包いたします。※レンタル落ちではありません。※画像の使いまわしは一切いたしておりません。 必ず現物の画像を掲載しております。※多少のヤケはありますが比較的奇麗な状態です。※当方タバコは吸いません。※ペットは飼っておりません。~商品お渡しまでに以下を心がけてます~1.クリーニング ①シールはがし液により本のべたつきや 付着した汚れの除去。 ②アルコール消毒液にて除菌、ウィルス除 去作業。2.梱包 ①水濡れ、汚れ付着を防ぐためクリスタ ルパックによる商品梱包。 ②商品への衝撃を防ぐためダンボールの梱 包作業。 ③二重での水濡れ防止策及び美観を意識し たラッピング提供。3.配送 ①購入したお客様に、より早い商品提供を するために24時間以内に発送。全巻、セット、全巻セット、人気アニメアニメ化、映画化、売れてる、人気コミックコミック、話題作、まとめ買い、いっき読み、コミック全巻

