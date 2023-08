⇢ 国内正規品 CHROME HEARTS

-商品詳細-

サイズ:M

カラー:BLACK(ブラック)黒*

採寸:着丈約68cm 身幅約48cm

肩幅約46cm 袖丈約18cm

※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。

購入場所:クロムハーツ青山

-商品説明-

両肩•首元•胸ポケット付近に色褪せ(ヤケ)

所々に毛玉•毛羽立ち 背中などに白い薄汚れ

プリントに擦れ•ひび割れがあります。

※背中にフレア二ーがプリントされているのですが

写真では見えずらくなっています。

※使用感のあるお品になりますので気になさらない方のみ

ご検討頂ければ幸いです◡̈︎

※状態等は写真を参考にお願い致します。

⇢

▶︎個人差による主観の差が生じる事もありますので

神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。

状態等は商品説明に記載しておりますので最後まで

お読み頂き納得して頂いてからご購入をお願い致します。

▶︎実物を撮影しておりますが光の関係で実際の色味と

異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

▶︎当方の出品商品は全て正規品です。

偽物は一切販売致しません。

少しでも疑う方は購入して頂かなくて大丈夫です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロムハーツ 商品の状態 傷や汚れあり

