00s Levi’s 550 Destroy denim pants

color:Blue

size:14 REG.M

ウエスト80cm

ワタリ幅32cm

股下70cm

裾幅16cm

リーバイス Levi Strauss & Co.

デニム ジーンズ ジーパン

リラックスフィット テーパードシルエット

ジッパーフライ ジップフライ

ボロ BORO 襤褸

ダメージ damaged

デストロイ destroyed

クラッシュ crush

グランジ grunge

フェード fade

インディゴブルー 紺色 青色

レディース メンズライク

アメカジ カジュアル モード

アメリカ古着 US古着

00's 00年代 2000 Y2K

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

