注目の福袋をピックアップ！ U2913WM ディスプレイ

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商品の説明
DELL U2913WM
BenQ モニター 27インチ GW2780
DELL USB-C 27インチディスプレイ S2722DC
中古で購入した商品で現在まで問題なく使用できていましたが、買い替えのため出品いたします。
LG モニタ32インチ (32ML600M)
古いモデルですが機能としては現行のものと大差ありません。素人の確認ですが、特に不具合も見受けられません。
Dell U2520DR 25インチ USB-C対応 QHD IPS モニター
全体的に使用感があり、使用に伴う傷もありますので写真にてご確認ください。
ASUS ゲーミングモニター VG258Q
付属品は電源コードのみとなります。
パナソニック TH-24G300 24インチテレビ
値下げは対応しますが、価格相談の際は購入希望額の提示をよろしくお願いします。
LG 24GM77 144hzゲーミングモニター
【LG】31.5インチモニター
pixio px259p
DisplayPort有
acer ゲーミングモニター 23.8インチ 165hz
HDCP対応有
BenQ ZOWIE XL2546K 24.5型 ゲーミングモニター 240hz
HDMI端子数(新): 1
ワールドアイ 学研【難あり】おまけ付き
LED種類_MON: エッジライトLED
【ころーん様専用】viewsonic vx2458-mhd-7
USB有無種類: USB3.0
JAPANNEXT 4Kモニター JN−IPS244UHDR 訳あり品
color: BLACK
MSI ゲーミングモニター MAG ARTYMIS 242C 23.6型
アスペクト比_MON: 21:9
MSI Optix G241 ゲーミングモニター【2台あります】
パネル方式_MON: IPS
DELL P1917S 2台
プラグ アンド プレイ有
BenQ Zowie XL2566K 箱無し
モニタワイドタイプ: ワイド
「綾香様専用」LG 27UP850N 27インチ4Kモニター 付属品完備
入力端子種類: D−sub/DVI−D
AOC 165hzモニター
国際エネルギースタープログラム有
IODATA LCD-CF162XAB-M 15.6型モバイルディスプレイ
画素数クラス別(横): 1920−3839
ASUS MX34VQ ウルトラワイドモニター 湾曲 34型
画素数クラス別(縦): 1080−2159
【22インチゲーミングモニター】ASUS VP228
画素数クラス別2(縦): 1080−1199
APPLE Studio Display Nano Texture 5K27 “
画面サイズ・クラス別4: 29インチ
AOC ゲーミングモニター31.5 1000R曲面ディスプレイ
画面サイズ・クラス別5: 19.0インチ以上
Pixio PX248 ゲーミングモニター 23.8インチ IPS 144hz
解像度種類(新): 2560X1440
AOC ゲーミングモニター
Lenovo PCモニター 上下調整可能
#Dell
ワコム WACOM ペンタブ DTK-1301/K0
#DELL
４月９日（日）まで MSI MD271PW モニター USB Type-C
モバイルモニター タッチパネル 12.3インチ モバイルディスプレイ
カラー···ブラック
xppen artist24 液晶ペンタブレット 液タブ
モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
GW2780 BENQ 27 モニター IPS
表面処理···ノングレア(非光沢)
DMM.make 4Kディスプレイ DKS-4K55DG4
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
【新品未開封】LG 34WN750-B BLACK
商品の情報
ブランド
デル
商品の状態
やや傷や汚れあり
しげさん専用 KOORUI ディスプレイ 23.8インチ×2台
【新品未使用・未開封】Alienware AW3423DW
iiyama 23インチ 液晶モニター『XB2481HSU-B1』
さくら様専用】I-O DATA モニター 31.5インチ EX-LDQ322DB
BenQ ZOWIE 24インチ ゲーミングモニター XL2411K
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DELL U2913WM中古で購入した商品で現在まで問題なく使用できていましたが、買い替えのため出品いたします。古いモデルですが機能としては現行のものと大差ありません。素人の確認ですが、特に不具合も見受けられません。全体的に使用感があり、使用に伴う傷もありますので写真にてご確認ください。付属品は電源コードのみとなります。値下げは対応しますが、価格相談の際は購入希望額の提示をよろしくお願いします。DisplayPort有HDCP対応有HDMI端子数(新): 1LED種類_MON: エッジライトLEDUSB有無種類: USB3.0color: BLACKアスペクト比_MON: 21:9パネル方式_MON: IPSプラグ アンド プレイ有モニタワイドタイプ: ワイド入力端子種類: D−sub/DVI−D国際エネルギースタープログラム有画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画素数クラス別2(縦): 1080−1199画面サイズ・クラス別4: 29インチ画面サイズ・クラス別5: 19.0インチ以上解像度種類(新): 2560X1440#Dell#DELLカラー···ブラックモニタサイズ···24インチ～30インチ未満表面処理···ノングレア(非光沢)解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
商品の情報
ブランド
デル
商品の状態
やや傷や汚れあり
注目の福袋をピックアップ！ U2913WM ディスプレイ
375
14分钟前
注目の福袋をピックアップ！ U2913WM ディスプレイ
¥
19,800
¥
14,850
(税込) 送料込み
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U2913WM
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
780980e1126d
1733
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (8)
注目の福袋をピックアップ！ U2913WM ディスプレイ
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