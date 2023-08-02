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注目の福袋をピックアップ！ U2913WM ディスプレイ

商品の説明

DELL U2913WM
BenQ モニター 27インチ　GW2780

DELL USB-C 27インチディスプレイ S2722DC
中古で購入した商品で現在まで問題なく使用できていましたが、買い替えのため出品いたします。
LG モニタ32インチ (32ML600M)
古いモデルですが機能としては現行のものと大差ありません。素人の確認ですが、特に不具合も見受けられません。
Dell U2520DR 25インチ USB-C対応 QHD IPS モニター
全体的に使用感があり、使用に伴う傷もありますので写真にてご確認ください。
ASUS ゲーミングモニター VG258Q
付属品は電源コードのみとなります。
パナソニック　TH-24G300 24インチテレビ
値下げは対応しますが、価格相談の際は購入希望額の提示をよろしくお願いします。
LG 24GM77 144hzゲーミングモニター

【LG】31.5インチモニター

pixio px259p
DisplayPort有
acer　ゲーミングモニター　23.8インチ　165hz
HDCP対応有
BenQ ZOWIE XL2546K 24.5型 ゲーミングモニター 240hz
HDMI端子数(新): 1
ワールドアイ 学研【難あり】おまけ付き
LED種類_MON: エッジライトLED
【ころーん様専用】viewsonic vx2458-mhd-7
USB有無種類: USB3.0
JAPANNEXT 4Kモニター JN−IPS244UHDR 訳あり品
color: BLACK
MSI　ゲーミングモニター MAG ARTYMIS 242C 23.6型
アスペクト比_MON: 21:9
MSI Optix G241 ゲーミングモニター【2台あります】
パネル方式_MON: IPS
DELL P1917S 2台
プラグ アンド プレイ有
BenQ Zowie XL2566K 箱無し
モニタワイドタイプ: ワイド
「綾香様専用」LG 27UP850N 27インチ4Kモニター 付属品完備
入力端子種類: D−sub/DVI−D
AOC 165hzモニター
国際エネルギースタープログラム有
IODATA LCD-CF162XAB-M 15.6型モバイルディスプレイ
画素数クラス別(横): 1920−3839
ASUS MX34VQ ウルトラワイドモニター　湾曲　34型
画素数クラス別(縦): 1080−2159
【22インチゲーミングモニター】ASUS VP228
画素数クラス別2(縦): 1080−1199
APPLE Studio Display Nano Texture 5K27 “
画面サイズ・クラス別4: 29インチ
AOC ゲーミングモニター31.5 1000R曲面ディスプレイ
画面サイズ・クラス別5: 19.0インチ以上
Pixio PX248 ゲーミングモニター 23.8インチ IPS 144hz
解像度種類(新): 2560X1440
AOC ゲーミングモニター

Lenovo PCモニター　上下調整可能
#Dell
ワコム WACOM ペンタブ DTK-1301/K0
#DELL
４月９日（日）まで MSI MD271PW モニター USB Type-C

モバイルモニター タッチパネル 12.3インチ モバイルディスプレイ
カラー···ブラック
xppen artist24　液晶ペンタブレット　液タブ
モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
GW2780 BENQ 27 モニター　IPS
表面処理···ノングレア(非光沢)
DMM.make 4Kディスプレイ DKS-4K55DG4
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）

【新品未開封】LG 34WN750-B BLACK

商品の情報

ブランドデル
商品の状態やや傷や汚れあり

しげさん専用　KOORUI ディスプレイ　23.8インチ×2台

【新品未使用・未開封】Alienware AW3423DW

iiyama 23インチ 液晶モニター『XB2481HSU-B1』

さくら様専用】I-O DATA モニター 31.5インチ EX-LDQ322DB

BenQ ZOWIE 24インチ ゲーミングモニター　XL2411K

☆ I・O DATA 21.5型ワイドモニター 黒 × 2台 ☆

プリンストン　モバイルモニタ　13.3インチ　ptf-m133t 新品

4Kゲーミングモニター IO DATA KH-2760V-UZ PS5対応 美品
DELL U2913WM中古で購入した商品で現在まで問題なく使用できていましたが、買い替えのため出品いたします。古いモデルですが機能としては現行のものと大差ありません。素人の確認ですが、特に不具合も見受けられません。全体的に使用感があり、使用に伴う傷もありますので写真にてご確認ください。付属品は電源コードのみとなります。値下げは対応しますが、価格相談の際は購入希望額の提示をよろしくお願いします。DisplayPort有HDCP対応有HDMI端子数(新): 1LED種類_MON: エッジライトLEDUSB有無種類: USB3.0color: BLACKアスペクト比_MON: 21:9パネル方式_MON: IPSプラグ アンド プレイ有モニタワイドタイプ: ワイド入力端子種類: D−sub/DVI−D国際エネルギースタープログラム有画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画素数クラス別2(縦): 1080−1199画面サイズ・クラス別4: 29インチ画面サイズ・クラス別5: 19.0インチ以上解像度種類(新): 2560X1440#Dell#DELLカラー···ブラックモニタサイズ···24インチ～30インチ未満表面処理···ノングレア(非光沢)解像度（規格）···フルHD（1920x1080）

商品の情報

ブランドデル
商品の状態やや傷や汚れあり

注目の福袋をピックアップ！ U2913WM ディスプレイ

14分钟前

注目の福袋をピックアップ！ U2913WM ディスプレイ

¥19,800 ¥14,850

(税込) 送料込み
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

780980e1126d

 1733

本人確認済
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