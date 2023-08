【お取り寄せ】 patagonia パタゴニア ダウンベスト　リバーシブル ダウンベスト

パタゴニアのダウンベストリバーシブルです。

challenger ベスト



backchannel x nanga ダウンベスト L 美品

東京の正規店で購入しました。

ロッキーマウンテン ウェアハウス ダウンベスト



ノースフェイス ダウンベスト【未使用】

サイズはXXS

MONCLER Amak ダウンジャケットベスト



モンクレール★MONCLER★ダウンベスト★サイズ3★グレー★22〜23秋冬

着丈 62cm

patagonia パタゴニア ダウンベスト リバーシブル

身幅 47cm

タトラス レオパード ダウンベスト

肩幅 40cm

TATRAS SAGUM ダウンベスト 新品 ギャランティカード有り



daiwa pier39 tech mil vest reversible

ダウンが入っているので、かなり暖かいです。

モンクレール 迷彩ダウンベスト



モンクレール ダウンベスト ブラック

2回程着用しましたが、出番が少ないので出品します。

ヴィンテージ ポロラルフローレン ダウンベスト 刺繍ロゴ 古着 レッド L



REFLECTIVE QUILTED DOWN VEST BLACK

クリーニング済みです。

Entire studios pillow vest yellow ベスト



美品 DANTON ダントンインナーダウンベスト オリーブ

できる限り圧縮しての発送になります。

Rocky Mountain × JS Six Month Down Vest



グッドイナフ ダウンベスト L goodenough

ご理解いただける方、よろしくお願い致します^_^

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パタゴニアのダウンベストリバーシブルです。東京の正規店で購入しました。サイズはXXS着丈 62cm身幅 47cm肩幅 40cmダウンが入っているので、かなり暖かいです。2回程着用しましたが、出番が少ないので出品します。クリーニング済みです。できる限り圧縮しての発送になります。ご理解いただける方、よろしくお願い致します^_^

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CANADA GOOSE カナダグース カモフラ ダウンベストNIKE TECH PCK DOWN VEST ナイキ テックパック ベストコーチダウンベスト サイズS 未使用品ラルフローレン ダウンベスト ベストモンクレール ダウンベスト サイズ4(XL)「SALE」ポロ ラルフローレン Poloハイブリッド ダウン ベストdaiwa pier39 ダウンベストVISVIM KOFU ICT INSULATOR DOWN VESTモンクレール MONCLER ダウンベスト ★期間限定値下げ中★ フードリアルマッコイズ ダウンベスト