商品をご覧頂きありがとうございます!

バイエルン・ミュンヘン 95-97 ユニフォーム ユルゲン・クリンスマン



即購入OK⭕️

値下げ交渉不可❌

希望価格受け付けません❌

adidas

96/97 ニューカッスル アウェイユニフォーム

size US XL

着丈/約74cm

肩幅/約55cm

身幅/約60cm

袖丈/約30cm

日本サイズだとおよそ

2XLくらいだと思います。

写真で状態をご確認ください。

バックプリントは

少々割れはありますが

剥がれもなく

ボディもかなり状態良好です。

サイズ感もかなり大きめで

着やすいです!

中古品ですので

神経質な方は御遠慮ください。

是非ご検討ください!

価格は相場状況により

あげる可能性もありますので

ご了承ください。

NEW CASTEL

ニューキャッスルユナイテッド

ニューカッスルユナイテッド

90年代

古着

USED

uniform

サッカー

ストリート

スポーツ

1996

1997

イングランド

プレミアリーグ

アディダス

商品の情報 ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

