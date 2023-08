商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

NIKE DUNK LOW YEAR OF THE RABBIT 28.5

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。

です。

他サイトでも出品しております。

ご購入の方はお早めにお求め下さい。

必ずプロフィール欄を読んでからコメントをお願いします。

他サイトでも販売している関係上「買う」「買わない」「検討する」などのなんらかの返事、意思表示をしてください。

⚠️価格の見直しは随時行います⚠️

ファッション メンズ スニーカー ナイキ エアフォームポジット ワン エッグプラント 2017

サイズは25.5ですが、普段26.0を履く方でも問題なく履けます。

定価は24000円ほどです。

使用回数は5回程度です。

【商品の説明】

商品名 : エアフォームポジット ワン エッグプラント 2017

ブランド:NIKE

【商品の状態】

使用状況 :中古

注意事項 :商品に問題がなければNCNRでお願いします。

【その他】

身内に難病を抱えている人がいまして、その方の治療費に充てたいと考えています。出来るだけ値下げはしたくありませんが、お気持ち程度ならさせていただきます。

#アディダス #adidas #ナイキ #NIKE #ミズノ #MIZUNO #アシックス #asics #プーマ #PUMA

#ルコック #アスレタ #ニューバランス

#newbalance #アンダーアーマー

#ゴル #デサント

AirFoamposite One Eggplant (2017)

型番: 314996-008

#NIKE

#FOAMPOSITE

#AirFoampositeOneEggplant_2017_

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

